Schreuder laat zich duidelijk uit over plannen bij Ajax met Rulli

Vrijdag, 6 januari 2023 om 16:38 • Rian Rosendaal

Gerónimo Rulli is de toekomstige eerste doelman van Ajax, zo bevestigt Alfred Schreuder vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het treffen met NEC van zondag. Remko Pasveer verdedigt normaal gesproken in Nijmegen nog het doel van de Amsterdamse club, maar daarna lijkt de van Villarreal afkomstige doelman aan zet. Beide clubs zijn al tot een akkoord gekomen en het wachten is nu op het succesvol doorlopen van de medische keuring van de Argentijnse keeper.

"Het lijkt me logisch dat als je een keeper haalt, dat hij dan eerste keeper wordt", doelt Schreuder op het perspraatje van vrijdag in de Johan Cruijff ArenA op het verkiezen van Rulli boven Pasveer, die er wel goed opstaat bij de trainer van Ajax. "We zijn al een tijd met Remko in gesprek, we zijn tevreden over hem. We praten sowieso met onze keepers, ook met Jay Gorter en Maarten Stekelenburg." Dat Rulli zondag al debuteert is volgens Schreuder uitgesloten. "Dat wordt krap."

Dat Rulli bij Ajax gaat tekenen is volgens Schreuder nog slechts een formaliteit. "We zijn bezig om het elftal te versterken en daar is hij één van de spelers voor. Wij hebben aan het begin van het seizoen al gekeken of er een mogelijkheid was, dat is toen niet gelukt." Rulli was toen nog niet in beeld bij de Ajax-leiding. "Nee, niet met hem." Wie toen wel op het lijstje stond wil Schreuder niet verklappen aan de buitenwereld. "Daar gaat het niet om."

De transfersom van Rulli lijkt hoger uit te vallen dan in eerste instantie werd gemeld. Waar eerder werd gesproken over een transfersom van tien miljoen euro (inclusief bonussen), meldde Marca donderdag dat het gaat om een bedrag van vijftien miljoen euro. Het is niet bekend of dit inclusief bonussen is. Rulli vloog donderdag naar Ajax om zijn transfer af te ronden. Als alle formaliteiten worden doorstaan, tekent hij een meerjarig contract bij de landskampioen.