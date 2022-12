Marc Overmars opgenomen in het ziekenhuis na licht infarct

Vrijdag, 30 december 2022 om 17:03 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:45

Marc Overmars is donderdagnacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct, zo meldt zijn club Royal Antwerp op Twitter. Het gaat intussen weer goed met hem. "Maar hij zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen", aldus de Belgische ploeg.

Overmars kampte met een licht infarct en zal de komende periode dus een stap terug doen. "Marc en zijn familie focussen zich op zijn herstel en wensen verder geen commentaar te geven. Royal Antwerp wenst hem alvast veel beterschap", zegt de club. De oud-buitenspeler is sinds maart actief als technisch directeur bij de Belgen. Overmars staat met hoofdtrainer Mark van Bommel op de derde plek in de Jupiler Pro League, op tien punten achterstand van koploper KRC Genk.

Sinds de komst van Overmars werden er meerdere grote transfers afgerond. Zo kwamen Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Toby Alderweireld voor miljoenen euro's over van respectievelijk Monterrey, Hertha BSC en Al-Duhail SC. Met de (tijdelijke) komst van Calvin Stengs troefde de technisch directeur daarnaast meerdere clubs af, onder wie Feyenoord. Ook stelde Overmars landgenoot Van Bommel aan, die uitstekend aan het seizoen begon in België.

Zo won Royal Antwerp de eerste negen competitiewedstrijden van het seizoen, maar inmiddels is die uitstekende vorm niet meer aanwezig. Van de laatste vijf duels in de Jupiler Pro League werden er namelijk twee verloren en drie gelijkgespeeld. De eerstvolgende competitiewedstrijd is op 7 januari, thuis tegen AA Gent.