‘Ajax bekijkt alternatief voor Rulli en heeft contact met keeper van 1,83 meter’

Zaterdag, 24 december 2022 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Ook David Raya is in beeld om de nieuwe eerste doelman van Ajax te worden, zo meldt het team van transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De 27-jarige Raya, die actief is voor Brentford, geldt als alternatief voor Villarreal-doelman Gerónimo Rulli, die volgens de berichtgeving inderdaad topkandidaat is, zoals Fabrizio Romano een dag eerder meldde.

Raya was afgelopen maand met Spanje actief op het WK in Qatar en hield onder meer David de Gea van Manchester United uit de selectie. Achter eerste keus Unai Simón (Athletic Club) zaten speelminuten er echter niet in voor Raya. Dat is anders bij Brentford, waar de goalie al sinds de zomer van 2019 onder de lat staat. De Spanjaard promoveerde met the Bees in 2021 naar de Premier League, waarin momenteel een verdienstelijke tiende plek door de club wordt bezet.

Opvallend is dat Raya zich ondanks zijn relatief geringe lengte van 1,83 meter weet te handhaven in de sterkste competitie ter wereld. De doelman staat op 138 officiële wedstrijden voor Brentford en kwam twee keer uit voor het Spaanse nationale elftal. In Engeland loopt zijn contract door tot medio 2024. Ajax heeft de afgelopen dagen twee keer contact gehad met de entourage van Raya. "Hij geldt als optie achter Rulli", meldt Luca Bendoni, die werkt voor Di Marzio.

Alfred Schreuder kiest bij Ajax dit seizoen doorgaans voor Remko Pasveer (39), met Maarten Stekelenburg (40) en Jay Gorter (22) als back-up. Dat Ajax een nieuwe doelman zoekt is al langer bekend. Het Parool meldde dat sc Heerenveen minstens tien miljoen euro verlangt voor WK-ganger Andries Noppert. Voetbal International voegde zaterdag toe dat de keeper van Oranje waarschijnlijk niet naar Ajax zal worden gehaald.