Fabrizio Romano: Ajax maakt topprioriteit van aantrekken wereldkampioen

Vrijdag, 23 december 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:09

Gerónimo Rulli staat bovenaan het wensenlijstje van Ajax, zo weet transferexpert Fabrizio Romano vrijdag te melden. De Amsterdamse club wil in de winterstop sowieso een doelman aantrekken en de keeper van Villarreal is voorlopig de meest serieuze optie. De dertigjarige Rulli, die in Spanje nog anderhalf jaar vastligt, veroverde met Argentinië de wereldtitel, ook al was hij onder bondscoach Lionel Scaloni geen eerste keus.

Volgens Romano heeft Ajax reeds de eerste contacten gelegd met het management van Rulli, een van de belangrijkste krachten in de selectie van Villarreal. De ervaren doelman speelt sinds medio 2020 voor de huidige nummer negen in LaLiga. In zijn eerste seizoen veroverder Rulli gelijk de Europa League. In de gewonnen finale tegen Manchester United vertolkte hij een heldenrol in de strafschoppenserie door de inzet van collega David de Gea te keren. Hierdoor won Villarreal uiteindelijk in een bloedstollende serie met 11-10.

Rulli kwam tijdens het door Argentinië gewonnen WK in Qatar geen minuut in actie. Scaloni koos in alle zeven wedstrijden voor Emiliano Martínez. Daarnaast had de door Ajax begeerde doelman concurrentie van Franco Armani. Rulli wist sinds september 2018 vier interlands voor de kersverse wereldkampioen te verzamelen. Transfermarkt.com schat zijn transferwaarde in op tien miljoen euro. Het is nog niet bekend welk bedrag Ajax voor hem wil neerleggen.

Trainer Alfred Schreuder kiest dit seizoen doorgaans voor Remko Pasveer, met Maarten Stekelenburg en Jay Gorter als back-up. Dat Ajax een nieuwe doelman zoekt is al langer bekend. Het Parool meldde onlangs dat SC Heerenveen minstens tien miljoen euro verlangt voor WK-ganger Andries Noppert. BILD bracht naar buiten dat Alexander Nübel ook op het lijstje staat. Bayern München verhuurt hem dit seizoen aan AS Monaco.