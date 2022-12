‘Barcelona ontvangt bod van twintig miljoen euro op Memphis Depay’

Woensdag, 21 december 2022 om 17:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:52

Newcastle United wil zich graag versterken met Memphis Depay, zo maakt het Catalaanse Mundo Deportivo woensdag bekend. The Magpies hebben reeds een bod van twintig miljoen euro neergelegd bij Barcelona, dat volgens de berichtgeving de transfersom graag wil accepteren. Memphis zit zelf liever zijn contract in het Spotify Camp Nou tot medio 2023 uit, zo klinkt het.

Trainer Xavi gaf onlangs nog aan dat hij een weinig enerverende transferperiode verwacht en de huidige selectie graag intact wil houden. Het bod van Newcastle zou wel eens voor opschudding kunnen zorgen. De verbintenis van Memphis bij Barcelona loopt komende zomer namelijk af en dan zou hij gratis de deur uit kunnen lopen. Barça hoopt de aanvaller daarom in de winter te verkopen, zodat men in ieder geval een transfersom overhoudt én de druk op de salarishuishouding al eerder verlicht wordt.

In de zomer van 2021 maakte Memphis de transfervrije overstap van Olympique Lyon. Mede doordat Barça destijds geen transfersom hoefde te betalen zou het nu des te interessanter zijn om de Oranje-international in de winter al te verkopen voor twintig miljoen euro. Wat de kans is dat de transfer er daadwerkelijk gaat komen, is onbekend. Memphis wil zelf tenslotte zijn contract uitzitten zodat hij komende transferzomer interessanter is voor Europese topclubs.

Bij de huidige nummer drie van de Premier League zou Memphis de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder meer Joelinton en Chris Wood. Newcastle, waar ook Sven Botman onder contract staat, is bezig aan een uitstekend seizoen en wist in het laatste competitieduel voor het WK in Qatar Chelsea nog met 1-0 te verslaan. Op Boxing Day staat de volgende wedstrijd op het programma voor de ploeg van trainer Eddie Howe, die het dan opneemt tegen Leicester City.