'Als Ajax zo'n bedrag betaalt voor één speler, dan moet hij er direct staan'

Woensdag, 21 december 2022 om 13:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:55

Jan van Halst blikt in gesprek met Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden terug op de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De oud-voetballer laat zijn licht schijnen over de prestaties van de topclubs tot nu toe en over diens zomeraanwinsten. Over Calvin Bassey is Van Halst nog niet tevreden. “Als je zo’n bedrag betaalt voor één speler, dan moet hij er meteen staan.”

Ajax gaf afgelopen zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan versterkingen, maar die maken tot dusver nog geen onbetwiste indruk. “Ik denk dat je eigenlijk wel kunt concluderen dat alle spelers die tot nu toe zijn aangetrokken, nog in de gewenningsfase zitten”, begint Van Halst. “Dat zegt eigenlijk al genoeg en dat is ook pijnlijk. Als Ajax in het verleden zulke bedragen uitgaf, dan stonden die spelers er of meteen, of na een wedstrijd of vijf, misschien tien.”

“Dan hoorde je nog weleens van spelers dat ze opgetraind moesten worden”, vervolgt de oud-Ajacied. “Dat is nu nog niet aan de orde. Bassey, bijvoorbeeld. Als je zo’n bedrag (23 miljoen euro, red.) betaalt voor één speler, dan moet je er meteen staan.” Van Halst is daarentegen zeer tevreden over Xavi Simons, die in de eerste seizoenshelft indruk maakte bij PSV én zijn debuut voor Oranje maakte op het WK in Qatar. “Dat PSV hem überhaupt binnen heeft weten te halen, dat heeft John de Jong fantastisch gedaan. Een grote pluim.”

“Simons is transfervrij gekomen, dus dat is hartstikke goed gedaan. Het is echt een vechtertje en hij is technisch ook goed. Als je het hebt over iemand die PSV bij de hand wil nemen, dan is hij dat wel. Ik denk dat hij de grootste verrassing is, nog beter dan al die spelers waar grote bedragen voor zijn betaald”, gaat Van Halst verder. De analist hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd welke club tot dusver de beste indruk maakt. “Honderd procent AZ. Dat vind ik echt heel erg knap, hoe ze toch weer topspelers hebben verkocht en weer nieuwe jongens hebben ingevoegd.”

“Dat zijn geen grote aankopen geweest, maar juist jeugdspelers. Tijjani Reijnders die nu echt doorbreekt bijvoorbeeld, en Milos Kerkez is een fantastische speler. Dat is hartstikke leuk.” Van Halst is erg te spreken over de handelswijze van de Alkmaarders. “Dat is echt beleid. Je voelt dat ook bij AZ als je daar komt. Ik was vorig jaar op dat trainingscomplex en je voelt gewoon dat daar rust heerst en dat er keihard gewerkt wordt. Dat gaat met overleg en respect voor iedereen en er is geen paniek. Volgens mij is dat een hele leuke club om voor te werken."