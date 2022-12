Bayern München zet deur voor ‘onmogelijk plan’ van Ajax op een kier

Dinsdag, 20 december 2022 om 12:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:06

Bayern München is met Yann Sommer in gesprek over een transfer, weet Fabrizio Romano. De doelman van Borussia Mönchengladbach zou deze winter nog naar Beieren moeten komen om de langdurig geblesseerde Manuel Neuer te vervangen. Mocht dat gebeuren, is het waarschijnlijk dat de aan AS Monaco verhuurde Alexander Nübel niet wordt teruggeroepen. Dat zou de deur voor een eventuele overstap naar Ajax op een kier zetten.

Nu Neuer – die een been brak tijdens het skiën – de rest van het seizoen moet toekijken, is Bayern naarstig op zoek naar een vervanger. De naam van WK-uitblinker Dominik Livakovic deed al de ronde en nu wordt ook die van Sommer aan het lijstje toegevoegd. Romano weet dat er al gesprekken tussen Bayern en de Zwitserse sluitpost gaande zijn, maar dat deze zich nog niet in een vergevorderd stadium bevinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Internazionale aast ondertussen óók op de handtekening van Sommer. I Nerazzurri willen echter pas in de zomer toeslaan, daar de routinier over een halfjaar uit zijn contract loopt in Noordrijn-Westfalen en dan gratis op te halen is. Bayern kampt met acutere keepersproblemen en is dus bereid een transfersom op tafel te leggen. Dat zou het niet hoeven doen als het besluit de verhuurde Nübel terug te halen uit Monaco. Die heeft daar volgens BILD echter geen trek in, omdat hij niet op goede voet leeft met Toni Tapalovic, de keeperstrainer van Bayern.

Een gang van Sommer naar de Allianz Arena zou het terugroepen van Nübel waarschijnlijk overbodig maken. Een eventuele uitgaande transfer van de goalie lijkt zo een stuk bespreekbaarder te worden voor der Rekordmeister. Dat zou Ajax niet slecht uitkomen, daar het Nübel naar verluidt in het vizier heeft om Remko Pasveer te vervangen na de winterstop. De huidige eerste keeper van de Amsterdammers is met zijn 39 jaar flink op leeftijd en maakte vlak voor de WK-break bovendien een weifelende indruk onder de lat. De namen van Andries Noppert en Dominik Livakovic zingen ook rond in Amsterdam.