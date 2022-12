‘Rick Karsdorp in gesprek met Ajax; Feyenoord moet kansloos toekijken’

Maandag, 19 december 2022 om 19:25

Rick Karsdorp is serieus in beeld bij Ajax, zo meldt 1908.nl, dat doorgaans goed geïnformeerd is als het gaat om nieuws gerelateerd aan Feyenoord. Laatstgenoemde club beschikt niet over voldoende financiële middelen om de 27-jarige rechtsback van AS Roma terug te kunnen halen, indien dat gewenst zou zijn. Ajax hoopt toe te slaan en is in gesprek met Karsdorp, klinkt het. Ook Napoli heeft interesse, maar is volgens Fabrizio Romano eerst bezig met Bartosz Bereszynski van Sampdoria.

Karsdorp staat in elk geval op het punt om Roma te verlaten. De vleugelverdediger is na een hevig conflict met José Mourinho persona non grata bij de Romeinse club en zal onder het bewind van de Portugese coach in elk geval nooit meer in het Stadio Olimpico actief zijn. Mourinho haalde na afloop van de wedstrijd tegen Sassuolo (1-1) medio november flink uit naar Karsdorp. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

Ajax kende een uiterst moeizaam eerste half jaar onder Alfred Schreuder en had onder meer problemen om het gemis van Noussair Mazraoui op te vangen. De rechtsback vertrok transfervrij naar Bayern München en liet een flink gat achter. Ajax haalde in augustus Jorge Sánchez weg bij Club América, maar de 25-jarige Mexicaan kon op de rechtsbackpositie nog niet overtuigen. Ajax beschikt daarnaast over de zelfopgeleide Devyne Rensch, die blessuregevoelig is.

Een overstap van Karsdorp naar Ajax zou uiterst pikant zijn. De drievoudig Oranje-international werd geboren in Schoonhoven, onder de rook van Rotterdam, en doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar kwam hij verdeeld over twee periodes tot 123 officiële optredens, waarin hij goed was voor 3 goals en 24 assists. Karsdorp werd in 2017 voor zestien miljoen euro verkocht aan Roma en raakte vrijwel direct zwaar geblesseerd. Mede daardoor keerde hij in het seizoen 2019/20 op huurbasis terug bij Feyenoord. Eenmaal terug in de Italiaanse hoofdstad wist Karsdorp zich te ontwikkelen tot de vaste rechtsback van AS Roma, maar in november ging het dus mis tussen hem en Mourinho. Karsdorp staat op 122 optredens (1 goal, 13 assists) voor de Italiaanse club, waarmee hij in mei de Conference League won door Feyenoord te verslaan in de finale.