V/d Vaart ziet ‘stille’ uitblinker op WK: ‘Ik kende hem niet, maar jeetje mina'

Woensdag, 14 december 2022 om 19:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:56

Rafael van der Vaart is zeer positief verrast door Sofiane Boufal. De linkervleugelaanvaller van Marokko was bij de analyticus voorafgaand nog onbekend, maar inmiddels is de oud-international van Oranje helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Boufal. “Voor deze jongen kom je wel naar het stadion”, concludeert Van der Vaart tijdens de voorbeschouwing op de halve finale van het WK.

“Dan ga je kijken, en eerlijk gezegd kende ik hem niet, maar toen dacht ik: jeetje mina wat een acties zeg”, opent Van der Vaart bij de NOS wanneer Boufal in beeld komt. “Hij heeft echt schijt aan alles. Af en toe zet hij iemand in de draaimolen en levert dan ook nog een goede voorzet af. Hij beheerst eigenlijk alles. Als hij niet in vorm is dan zal je je ook wel kunnen ergeren aan hem, maar voor deze jongen kom je wel naar het stadion.”

“Tegen België probeerden ze hem ook met twee man af te stoppen, maar nee”, vervolgt Van der Vaart. “Maar hij maakt ook achterin gewoon een actie en blijft daarna in balbezit. Ik kan heel erg van hem genieten. Het is ook goed dat de trainer hem totaal vrijlaat, want dit zijn zijn kwaliteiten gewoon. Al verliest hij de bal: nog een keer die actie maken. Volgens mij laat die coach dat toe”, aldus de analist.