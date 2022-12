Bosz staat aan de vooravond van nieuwe klus en noemt land: ‘Ik ben in gesprek’

Peter Bosz staat aan de vooravond van een nieuwe klus als trainer, zo geeft hij te kennen in gesprek met Voetbal International. De 59-jarige oefenmeester werd begin oktober ontslagen bij Olympique Lyon en zit sindsdien zonder werkgever. Als het aan Bosz ligt, gaat hij bij een club in Spanje aan de slag. Met welke club hij momenteel in gesprek is, wil hij niet prijsgeven.

Bosz keek al bij veel grote clubs in de keuken, maar zag dit najaar opnieuw een buitenlands avontuur stranden bij Lyon. Zijn ontslag zag hij geen moment aankomen. "We stonden tot de winterstop bovenaan, iedereen euforisch over ons voetbal. Tweeënhalve maand later stond ik op straat. Dat vond ik heel pijnlijk. Lyon is een ander en apart verhaal. Zij werden tot en met 2008 zeven keer op rij kampioen. Daarna geen enkele keer meer. Het is negen trainers niet gelukt. Ligt het aan hen? Iedereen binnen de club weet dat dit niet zo is."

Bosz doet, zonder specifieke details prijs te geven, een klein boekje open over de gang van zaken bij Lyon. "De problemen binnen Lyon liggen wat dieper. Ik zal niet in detail treden, maar degenen die het voor het zeggen hebben, zijn niet altijd de baas", aldus de geboren Apeldoorner. "De spelers hebben een hele grote rol en stem. Ik heb bijvoorbeeld geen enkele problemen gehad met de hardekernsupporters. Allemaal zeiden ze: 'Trainer het ligt niet aan jou'. Dat zegt denk ik wel genoeg. Mijn les is wel geweest dat ik me beter had kunnen en moeten voorbereiden op deze klus."

Spanje

Inmiddels zit Bosz alweer twee maanden thuis. Heel veel langer gaat het waarschijnlijk niet duren. "Ik denk dat het weer een buitenlandse club wordt, ik ben in gesprek", erkent hij. "Ik denk dat de voetballers in Spanje vanwege de technische vaardigheden het beste bij mijn spelopvatting passen. Maar zelf zou ik ook nog graag een keer in de Premier League werken. Het voordeel daar is dat er geld te besteden is en dat de manager nauw wordt betrokken bij het aantrekken van spelers. En ik weet heel goed welke type voetballers ik binnen mijn filosofie nodig heb."

Bosz geeft te kennen in de voorbije maanden met twee clubs uit de Premier League te hebben gesproken over een mogelijk dienstverband. Tot een samenwerking leidde dit echter niet. "Dat zijn niet de clubs die bovenin spelen. Dan zal ik me dus eerst flink moeten aanpassen. Zorgen dat je er met een wat compactere speelwijze in blijft om vervolgens stapsgewijs de spelers in te passen die nodig zijn om aantrekkelijk aanvallend voetbal te spelen waarmee je succesvol kunt zijn. Want dat blijft altijd het doel. Dat ik met Leverkusen of Lyon geen kampioen ben geworden, is overigens niet zo vreemd. Verder weten clubs die mij benaderen wat voor voetbal ik wil spelen. Juist daarom komen sommigen ook bij mij uit."