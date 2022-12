Publiekslieveling en cultheld van PSV sluit terugkeer in Eredivisie niet uit

Zaterdag, 10 december 2022 om 21:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:32

Nicolas Isimat-Mirin sluit een terugkeer in de Eredivisie niet uit. De Fransman speelde tussen juli 2015 en januari 2019 voor PSV en werd in zijn tijd in Noord-Brabant een publiekslieveling onder de supporters. in gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de 31-jarige centrale verdediger weten dat hij zijn huis in Eindhoven nooit verkocht heeft. "Hier zie ik de toekomst van mijn gezin en mezelf."

Isimat-Mirin werd geliefd onder de PSV-supporters vanwege zijn vrolijke energie en uitspraken van bepaalde woorden. Zo noemt hij PSV Peesjevee, waar later een podcast naar vernoemd is, en leidde een fragment van hem in gesprek met Jan Joost van Gangelen, waarin hij het woord 'snikheet' probeerde uit te spreken, tot hilariteit. Het leverde hem een cultstatus op. Momenteel is Isimat-Mirin transfervrij, al is zijn management nog wel in gesprek met zijn vorige club Kansas City. "Ik zou graag nog een keer in de Eredivisie voetballen”, laat hij desondanks weten. "Ik heb in de MLS veel gespeeld dit jaar en ik denk tot tevredenheid. We gaan zien hoe het balletje rolt." Isimat-Mirin kwam vorig seizoen tot 28 wedstrijden op het hoogste Amerikaanse niveau, waarvan hij het merendeel als basisspeler startte.

Isimat-Mirin laat weten fijne herinneringen te hebben aan zijn tijd in Eindhoven. "PSV was in alle opzichten top voor mij. We hadden een uitstekende mix van ervaring, talenten en goede reserves die zich roerden als dingen niet goed liepen. Het is niet zo dat we elkaar nog vaak zien, maar via appjes heb ik met veel jongens nog wel contact.” Isimat-Mirin kwam tot 130 optredens voor PSV. In het seizoen 2015/16 wist hij met de Eindhovenaren de achtste finale van de Champions League te halen. "Ik heb in mijn hele carrière nooit in zo'n goed team gespeeld als de ploeg die we dat seizoen hadden. Dat was ook in Europa een topploeg, waarmee we ver hadden kunnen komen in de Champions League." Uiteindelijk bleek Atlético Madrid na twee doelpuntloze gelijke spelen beter in de stafschoppenreeks (8-7).

Bij zijn komst naar PSV hoopte Isimat-Mirin het uiteindelijk te schoppen tot het nationale elftal van Frankrijk. Een oproep voor Les Bleus kwam er echter nooit. Toch kijkt hij met veel plezier naar de manschappen van trainer Didier Deschamps. "Ze zijn een van de favorieten voor de wereldtitel, zonder twijfel. Het is van de zijlijn bijzonder om zo'n toernooi te volgen, omdat je zoveel spelers hebt meegemaakt in je directe omgeving." Ook van Nederland, dat vrijdag na strafschoppen werd uitgeschakeld door Argentinië, heeft Isimat-Mirin genoten. "Met name van Cody Gakpo, Memphis Depay en Denzel Dumfries natuurlijk. Voor mij zijn ze ongeacht de resultaten al kampioenen, omdat ze dat bij PSV hebben bereikt.” Met dat drietal speelde Isimat-Mirin samen bij PSV.