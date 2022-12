Erik ten Hag gaat wéér onderuit; Van de Beek vlak voor aftrap uit basis gehaald

Zaterdag, 10 december 2022 om 20:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

Manchester United is opnieuw onderuitgegaan in een oefenduel. Het team van manager Erik ten Hag moest zijn meerdere erkennen in Real Betis: 1-0. Fransman Nabil Fekir maakte vier minuten na rust het verschil voor de ploeg uit Sevilla. Donny van de Beek zou in eerste instantie in de basis staan, maar vlak voor de aftrap liet United weten dat zijn plek in de basisopstelling werd ingenomen door Isak Hansen-Aaroen. Waarom de Nederlander uit de basis werd gehaald is nog onbekend.

De Noorse jeugdspeler the Red Devils kreeg in de zesde minuut al de kans om de score te openen, maar slaagde daar niet in. De ploeg van Ten Hag maakte in het openingskwartier een zwakke indruk en zag tot overmaat van ramp centrale verdediger Teden Mengi geblesseerd uitvallen. Betis werd aan de andere kant meerdere keren gevaarlijk, maar verder dan een schot op de paal kwamen de Andalusiërs niet. Lichtpuntje bij de Engelsen was Alejandro Garnacho, die enkele fraaie acties in huis had. Zijn eerste helft werd door Manchester Evening News beoordeeld met een 6. Hogere cijfers gaf het medium niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust ging het al snel mis voor United. Fekir, die niet werd opgeroepen voor het WK in Qatar, vond de rechteronderhoek op fraaie wijze: 1-0. Anthony Elanga en Garnacho werden even later vervangen door Joe Hugill en Noam Emeran. Laatstgenoemde kreeg twee minuten later de kans om de score gelijk te trekken, maar zijn schot belandde naast het doel. United was niet in staat het tempo op te voeren, wat leidde tot weinig spektakel. United kwam net als Betis niet meer tot kansen, waardoor de 1-0 stand op het scorebord bleef staan. Na de 4-2 nederlaag tegen Cádiz verliest Ten Hag twee keer in korte tijd een oefenwedstrijd. United hervat de Premier League op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest.