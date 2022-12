Schaken: ‘Dat irriteert me aan Memphis, dat is echt niet nodig’

Zaterdag, 10 december 2022 om 02:02 • Kevin van Buuren • Laatste update: 02:33

Het WK van het Nederlands elftal is ten einde. In de kwartfinale was Argentinië na verlenging (2-2) en penalty’s (3-4) te sterk. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Argentinië namen Jos Hooiveld en Ruben Schaken plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na over alle zaken rond de uitschakeling van het Nederlands elftal.

Hooiveld noemt het een ‘frustrerend en emotioneel avondje'. “Ik zag er niet in wat ik had gehoopt van een kwarfinale.” Als een van de weinige lichtpunten scoorde Wout Weghorst in de slotfase twee treffers om nog een verlenging af te dwingen. “Dat is natuurlijk een jongensboek. Hij komt binnen de lijnen en de waterlanders staan al in zijn ogen. Hij is echt een fan die speelt en hij loopt door drie muren voor je.” Schaken noemt het gehele WK uiteindelijk teleurstellend. “Als je heel eerlijk bent, vond ik het tekortschieten tegenover wat het Nederlands elftal moet zijn.”

De voormalig buitenspeler van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord zag tegen Argentinië Steven Bergwijn weer terugkeren in de basis. De aanvaller kon echter geen potten breken en dat heeft volgens Schaken te maken met het systeem. “Centraler staan als buitenspeler is moeilijk. Hij speelde steeds met zijn rug naar de goal. Ik weet hoe frustrerend dat kan zijn. Die slagers van Argentinië willen juist die duels en kunnen je dan pijn doen. Wij verloren daar ook steeds”, analyseert hij.

De grote aanvalsleider, Memphis Depay, kon ook niet beslissend zijn tegen de Latijns-Amerikanen. “Hij werd ook niet echt in stelling gebracht”, zegt Schaken. “Maar hou het dan simpel. Dan zie ik die tik-tak-momenten op het middenveld. Dat stukje irriteert me aan hem; het is een fantastische speler, maar dat is echt niet nodig.” Hooiveld miste in de aanval de inzet die Weghorst wel bracht. “Hij scoort en daarna legt hij Messi neer. Ik wil die passie zien. Wat je bij het Marokkaans elftal ziet, dat wil ik bij ons ook meer zien.”

Verdedigend viel Daley Blind opnieuw uit de toon. Ook Nathan Aké werd niet succesvol bevonden bij de openingsgoal, maar naderhand zien de analisten ook bij Blind een negatieve sleutelrol. “Hij wordt wat ouder, dan worden zijn kwetsbaarheden duidelijk. Maar die dingetjes als eerder knijpen, op tijd aansluiten, het moment van drukzetten herkennen, die moeten dan echt kloppen”, zegt Schaken. Hooiveld had van meet af aan liever Tyrell Malacia op die positie. “Die brengt meer energie en je kunt makkelijker schuiven naar 4-3-3. Het is ook wel een beetje sneu voor Blind, die krijgt nu alles over zich heen."

De term ‘daadkracht’ blijkt bij de gasten symbool te staan voor de teleurstellende avond. “Koopmeiners heeft zoveel ballen teruggespeeld. Dan zie je Frenkie de Jong weer uit frustratie gebaren. Dan kapt hij weer af en gaat de bal wéér terug.” Ook Schaken zag de spelbepaler te weinig creëren. “Hij heeft meer gevoel in zijn linkerteen dan ik in mijn hele been, maar ik heb me wel gestoord. Hij wil graag het spel maken, maar als ik kritisch kijk is zijn rendement te laag. Dan is het telkens kappen-draaien en dan alsnog naar Van Dijk spelen. Doe dat dan meteen”, besluit hij kritisch.