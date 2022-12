Braziliaanse media rouwen en zijn boos na uitschakeling: ‘Nu is het genoeg!’

Vrijdag, 9 december 2022 om 21:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:16

Brazilië is in rouw na de uitschakeling van a Seleção op het WK in Qatar. De formatie van Tite, die na het verloren WK-duel direct als bondscoach vertrok, delfde in de kwartfinale aan het onderspit na een strafschoppenserie tegen Kroatië: 2-4. De Braziliaanse media reageren bedroefd.

“Nu is het genoeg!”, kopt ESPN Brazil. “Brazilië heeft een buitenlandse coach nodig om te stoppen met falen op WK's. Vijf WK’s op rij kunnen bestempeld worden als mislukt. De beul was in Qatar niet eens een land met een grote traditie. Zoals Frankrijk in 1998 en 2006, Nederland in 2010 of Duitsland in 2014. Het was ook geen swingend land als België in 2018. Brazilië werd naar huis gestuurd door Kroatië, een land met iets meer dan vier miljoen inwoners met een verouderd elftal, dat ver van zijn beste vorm af is. En nog erger: de triomf van de Kroaten was geen toeval. Het Europese team was tactisch beter.”

Volgens de sportzender mag de Braziliaanse voetbalbond CBF geen moment aarzelen en moet er een buitenlandse bondscoach aangesteld worden. Tite liet na de uitschakeling tegen Kroatië weten dat hij stopt als keuzeheer van Brazilië. Bij O Globo overheerst ook de teleurstelling. “Op het hoogste niveau heb je het lef nodig om je overtuigingen los te laten.” Neymar kwam tijdens de strafschoppenserie niet aan bod. Volgens het Braziliaanse medium zou de sterspeler de vijfde penalty nemen.

“Zelfs met een goal van Neymar loopt Brazilië weer tegen een verlies aan in de kwartfinale”, zo treurt Folha de São Paulo. “De zesde in de historie, drie van die verliesbeurten volgden in de laatste vier edities voor het toernooi in Qatar.” De laatste keer dat Brazilië wel verder dan de kwartfinale reikte, was in 2014, toen werd er in de halve finales maar liefst met 1-7 verloren van Duitsland. Folha heeft ook lovende woorden over voor Kroatië, dat volgens het medium ‘de perfecte tactiek’ hanteerde voor een ploeg die meer minuten in de benen had.

Tite vertrok onmiddellijk na de uitschakeling als bondscoach van Brazilië. Zijn vertrek komt overigens niet uit de lucht vallen, want de intentie om te vertrekken sprak de coach in februari eerder dit kalenderjaar al uit. De 61-jarige oefenmeester was contractueel nog tot 31 december van dit jaar verbonden aan de Braziliaanse ploeg. Na afloop van het verloren WK-duel met Kroatië bevestigde Tite dat het WK zijn laatste toernooi is en dat een contractverlenging niet tot de opties behoort.