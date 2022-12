Opnieuw spreekt een speler ‘tegen de zin van Van Gaal’ zijn voorkeur uit

Woensdag, 7 december 2022 om 08:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:43

Cody Gakpo speelt het liefst als nummer 10 bij het Nederlands elftal, zo heeft hij aangegeven in een interview in De Telegraaf. De aanvaller van PSV wordt door Louis van Gaal zowel als aanvallende middenvelder als aanvaller geposteerd, maar als het aan de Oranje-topscorer zelf ligt speelt hij tegen Argentinië achter de spitsen. Valentijn Driessen noemt de uitlatingen van Gakpo 'opmerkelijk'. Eens te meer omdat Memphis Depay eerder ook al openlijk zijn voorkeur uitsprak over zijn favoriete aanvalspartner, en Van Gaal aangaf daar niet blij mee te zijn.

Gakpo was dit WK al drie keer trefzeker namens Oranje. De van origine buitenspeler begon de groepsfase als nummer 10, maar werd tegen Ecuador, Qatar en de Verenigde Staten als aanvaller geposteerd door Van Gaal. "Voor mij is het belangrijk dat ik met mijn gezicht naar het doel van de tegenstander in actie kom. Dan kom ik in mijn kracht", aldus Gakpo. "In de spits sta je meer met je rug naar de goal. Dat is niet echt mijn kwaliteit. Zeker in dit systeem voel ik me op 10 vrijer. Of er door Messi grote ruimtes op het middenveld ontstaan? Dat gaan we analyseren. Om te bekijken hoe we die ruimtes het beste kunnen aanvallen."

Driessen noemt de uitspraken van Gakpo in de podcast Kick-off 'opmerkelijk'. "Hij vindt dat hij daar te weinig ruimte heeft en met het gezicht naar de goal moet staan. Dat is best opmerkelijk, omdat Depay zich ook al heeft uitgesproken over de combinatie met Bergwijn voorin en Gakpo erachter", aldus de chef voetbal. "Al die jongens voelen dat toch wel een beetje. Volgens het handboek van Louis van Gaal is dat not done, omdat je de trainer en andere spelers, die ook voor die posities in aanmerking komen, daarmee in de problemen brengt."

Depay stelde eerder dit WK dat hij het liefst met Bergwijn voorin speelt en Gakpo daarachter. Dat zou betekenen dat Davy Klaassen het kind van de rekening zou worden. De Ajacied verscheen dit WK echter in drie van de vier wedstrijden aan de aftrap. De kans dat hij gepasseerd gaat worden door Van Gaal is dan ook zeer klein. Verwacht wordt dat Van Gaal nauwelijks gaat sleutelen aan zijn elftal voor de kwartfinale tegen Argentinië, wat betekent dat Gakpo en Depay het aanvalsduo vormen en Klaassen de nummer 10 is. Bergwijn stond alleen tegen Senegal en Ecuador in de basis.

Gakpo stelt dat hij zich razendsnel ontwikkelt. "Op een WK maak je als jonge speler veel mee. Hier word je in recordtijd een betere voetballer, omdat je met de beste spelers van Nederland samenspeelt en tegen de grootste voetballers van andere landen in actie komt", aldus de geboren Eindhovenaar. "Om eerlijk te zijn merk ik die progressie nog niet echt, omdat alles snel gaat. Maar als het WK klaar is, zal ik analyseren wat ik er allemaal uit heb kunnen halen. Ik denk dat ik nog veel stappen kan maken, beter kan. Het is me veel waard dat PSV een mooi bedrag aan me overhoudt."