Afellay en Van der Vaart vragen respect: ‘Doen net of het een koekenbakker is'

Dinsdag, 6 december 2022 om 23:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:09

Gonçalo Ramos was dinsdagavond de vervanger van Cristiano Ronaldo in de punt van de Portugese aanval en was met een hattrick de grote man. Het land bleek een maatje te groot voor Zwitserland (6-1 winst) en treft nu Marokko in de kwartfinale van het WK. Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay bespreken na afloop van het duel de reserverol van Ronaldo en vragen om meer respect voor de superster. “We doen net alsof het een koekenbakker is.”

Van der Vaart zag dat uitgerekend de vervanger van Ronaldo een hattrick maakte. “Dat hoort, denk ik, een beetje bij het verhaal van Ronaldo”, begint de oud-international bij NOS Studio WK. “Ik kan je vertellen, deze man (Ramos, red.) kan nog geen vijf procent van wat Ronaldo kan. Maar hij scoort wel drie keer.” Ramos deed daardoor wat de ex-speler van Manchester United, Real Madrid en Juventus nog nooit lukte: scoren in de knock-outfase van een WK. “Wat Ronaldo en Lionel Messi gepresteerd hebben, al die jaren lang, gaat nooit meer iemand doen. Zelfs Kylian Mbappé niet”, neemt Van der Vaart het op voor Ronaldo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afellay is het eens met zijn collega. “Ramos heeft vandaag zijn visitekaartje afgegeven en laten zien dat hij een groot talent is, maar ik sluit me aan bij Rafael. We doen net alsof Cristiano een koekenbakker is. Er wordt zo over hem gesproken; je moet hem passeren, hij heeft zijn beste tijd gehad... Ik vind dat met iemand met zo’n staat van dienst – hij is misschien wel een van de beste voetbal-atleten ooit – wel met wat meer respect mee om mag worden gegaan.” Presentator Sjoerd Ramshorst vraagt Van der Vaart vervolgens of het moment is aangebroken dat Ronaldo ‘iets minder wordt en dat de bondscoach liever met een ander speelt’. “Dat moment is absoluut gekomen”, zegt de analist en oud-middenvelder.

“Ik vind het alleen een beetje treurig hoe het nu met United gegaan is en hoe het in dit toernooi gaat. Ramos heeft het natuurlijk goed gedaan, alleen weet ik gewoon dat Portugal een speler als Ronaldo nodig heeft. Of hij nu oud is of niet, dat maakt geen reet uit. Ik vind het alleen treurig en misschien kijk ik een beetje door een gekleurde bril, maar ik word er een beetje verdrietig van als ik heel eerlijk ben”, zegt Van der Vaart terwijl hij de beelden ziet van Ronaldo die invalt voor João Félix. Afellay vindt het ‘opvallend dat Portugal veruit zijn beste wedstrijd op dit WK heeft gespeeld zonder Ronaldo’, refererend aan het duel van dinsdagavond. “Het zag er ook heel frivool uit. Het leek bij heel veel jongens of dat ze bevrijd waren. Portugal heeft een hele mooie toekomst.”