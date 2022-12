Mike Verweij: ‘Het moment dat hij naar huis wordt gestuurd komt dichterbij’

Zondag, 4 december 2022 om 20:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:45

Mike Verweij sluit niet uit dat Stefan de Vrij binnen afzienbare tijd naar huis wordt gestuurd. De verdediger van Internazionale is niet fit en traint al even apart van de groep. Zondag zou hij met de reserves trainen, maar ook daar ging een streep door. Bondscoach Louis van Gaal zou kunnen besluiten om hem vroegtijdig naar huis te sturen, al haalt Verweij ook een belangrijke reden aan om hem toch in Qatar te houden.

Zoals te doen gebruikelijk trainden de reserves na de wedstrijddag apart. De basisspelers keken toe vanaf een hometrainer. De Vrij zou ook met de reserves trainen, maar hij volgde een apart programma in de gym. "Met De Vrij gaat het niet goed", vertelt Verweij bij de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik denk dat het moment dat hij naar huis gaat of naar huis wordt gestuurd steeds dichterbij komt. Misschien dat vrijdag de hele ploeg naar huis wordt gestuurd, maar dat is een andere discussie. Ik denk dat Van Gaal op dit moment niet veel aan De Vrij heeft."

De Vrij kwam dit WK als een van de weinige spelers nog geen minuut in actie. Hij moest de voorbije weken al meerdere trainingen aan zich voorbij laten gaan vanwege lichte klachten. Volgens Verweij is er echter een belangrijke reden om de verdediger in Qatar te houden. "Wat De Vrij natuurlijk wel voor heeft op heel veel andere spelers is dat hij er in 2014 ook bij was", refereert de journalist aan de bronzen plak in Brazilië. "Hij weet dus wat er in de slotfase van een toernooi wordt gevraagd. Dat kan hij misschien wel overbrengen op de jonge jongens, ook al kan hij niet spelen."

Valentijn Driessen vindt het ook iets te voorbarig om De Vrij nu al naar huis te sturen. "Wegsturen is natuurlijk wel het uiterste", aldus de chef voetbal. "Dan moet je zeker weten dat hij niet meer in actie gaat komen. Je weet ook niet hoe andere spelers in de groep zich manifesteren. Misschien is hij wel iemand die de finale kan halen als je schorsingen of andere blessures krijgt. Je hebt nu in principe alleen Matthijs de Ligt als alternatief." Het Nederlands elftal speelt vrijdag de kwartfinale tegen Argentinië. Bij een overwinning wordt op dinsdag 13 december de halve finale gespeeld. De finale is op zondag 18 december.