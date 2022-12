Dick Advocaat gaat flink onderuit bij officieus debuut als trainer van ADO

Zondag, 4 december 2022 om 15:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:47

Dick Advocaat heeft zondag zijn officieuze debuut beleefd als trainer van ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie werkte in eigen huis een besloten oefenduel af met Sparta Rotterdam. De Eredivisionist bleek een maatje te groot en stapte met een 3-0 zege van het veld. Jason Lokilo maakte twee treffers, ook Mohammed Tahiri verscheen op het scorebord.

Waar het duel met ADO voor Sparta als startschot diende ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, wacht voor de ploeg van Advocaat nog twee keer een beproeving dit kalenderjaar. ADO speelt volgende week op bezoek bij Almere City en sluit het jaar 2022 op 16 december af met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. In aanloop naar het duel met Almere besloot de eerstedivisionist besloten te oefenen tegen Sparta.

In eigen huis wist ADO echter niet voor een verrassing te zorgen, daar Sparta met 3-0 zegevierde. Lokilo zorgde voor de openingstreffer. Tahiri verdubbelde de score, waarna opnieuw Lokilo zichzelf op het scorebord zette. Het was het eerste duel van Advocaat als trainer van de club uit Den Haag. De 75-jarige oefenmeester werd afgelopen maandag gepresenteerd nadat Dirk Kuijt door de clubleiding op straat was gezet.