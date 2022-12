ESPN denkt te weten waarom Blind in één streep naar Weghorst rende

Zondag, 4 december 2022 om 14:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:53

Het was een opvallend moment zaterdagavond. Daley Blind rende na zijn treffer tegen de Verenigde Staten (3-1) in één streep naar de reservebank om in de armen te springen bij Wout Weghorst. Ook vader Danny Blind kreeg een innigen omhelzing van de verdediger, maar vooral het onderonsje met Weghorst bleef bij veel mensen hangen. Bij ESPN denken ze te weten waarom de Ajacied juist de reservespits opzocht.

Blind maakte op het eerste kwartier na een prima indruk tegen de Verenigde Staten en beloonde zijn optreden op slag van rust met een treffer. "Over de hele wedstrijd mag je concluderen dat een aantal spelers er heel goed uit zijn gekomen", begint Kraay. "Noppert is er heel goed uitgekomen. De twee wingbacks, die allebei nog geen heerlijk WK hebben gespeeld, zullen ook met de kin omhoog richting Argentinië gaan. Die zijn bij alle goals betrokken. Als Denzel Dumfries Blind gezien heeft bij die tweede goal, heeft hij geen harde voeten meer."

Dumfries fungeerde als aangever bij de eerste twee treffers van Memphis Depay en Blind en nam zelf de derde Nederlandse treffer voor zijn rekening. Bij ESPN gaat echter ook aandacht uit naar de belangrijke rol van Blind. "Het is leuk voor hem natuurlijk", aldus Kraay. "Hij zegt, en dat is Daley, dat de kritiek die hij de laatste tijd krijgt hem niets doet. Maar iedere topsporter vindt het weleens lastig als het wéér over hem gaat. Dat het bij Blind wéér over zijn snelheid gaat. Hij begon niet goed het eerste kwartier, maar als Oranje iets meer ruimte krijgt..."

Pascal Kamperman kreeg de indruk dat Blind emotioneel werd na zijn treffer. "Ik weet niet precies wat daar de achterliggende oorzaak van was, maar dat hij zich de kritiek heeft aangetrokken denk ik weldegelijk. Blijkbaar heeft Weghorst tegen hem gezegd dat hij ging scoren, ofzoiets. Dat was inderdaad een mooi moment voor Blind, zeker omdat het in de eerste helft niet helemaal geweldig was", zegt Kamperman. "Weghorst als biechtvader, dat is een nieuwe openbaring", merkt Jan Joost van Gangelen op. "Het zou zomaar kunnen zijn dat Weghorst heeft gezegd: 'Laat die terpentijnzeikers in Nederland lekker de vinkenpest krijgen en trek je er niks van aan'", sluit Kraay af.