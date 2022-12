Virgil van Dijk: ‘Ja, ja, we hebben de kwartfinale gehaald, maar luister...’

Zaterdag, 3 december 2022 om 18:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:49

Virgil van Dijk kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op de wedstrijd van Oranje. Het Nederlands elftal won zaterdag in de achtste finale van het WK met 3-1 van de Verenigde Staten, al ziet de aanvoerder van Oranje toch ruimte voor verbetering. “Vooral in balbezit”, stipt Van Dijk in gesprek met de NOS aan.

“Ik denk dat we weer beter konden dan we hebben laten zien”, opent de verdediger. “Ja, ja, we hebben de kwartfinale gehaald, maar luister: we willen verbeteren. Elke dag gaat het wel een stapje beter voor mijn gevoel. We maken drie fantastische goals, dus wat wil je nog meer. Uiteindelijk kregen we nog een doelpunt tegen, al heb ik geen idee meer hoe die erin ging. We vonden toch een manier om te blijven strijden en dat zegt alles over dit team denk ik.”

Van Dijk benadrukt waar het in zijn ogen beter moet bij Oranje. “Toch wel in balbezit. Het was weliswaar veel beter dan in de vorige wedstrijden, maar wij zijn kritisch. Heel Nederland is kritisch, en dat komt doordat wij ook heel goed kunnen voetballen. Dat willen we ook laten zien en dat hebben we bij vlagen ook laten zien. Nu is het herstellen en we hebben twee dagen extra. We gaan ons opmaken voor een mooi affiche.” De ploeg van bondscoach Louis van Gaal treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Australië en Argentinië.

Tot slot is Van Dijk niet van mening dat het niet onnatuurlijk voelt om te loeren op de counter. “Ik denk dat Amerika vandaag graag wilde dat ik door zou dekken op hun nummer 9, waardoor er veel ruimte achter mij kwam. Ik moest daarom heel veel praten en coachen. Het was lastig op momenten om door te dekken. Uiteindelijk kregen we een tegendoelpunt en dat is jammer, maar we hebben het goed gedaan. Nog drie keer winnen... het klinkt heel simpel”, besluit de centrumverdediger.