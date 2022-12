Glansrol voor Daley Blind: ‘De creatieve oplossing komt altijd van hem’

Zaterdag, 3 december 2022 om 16:51 • Kevin van Buuren • Laatste update: 16:56

Nederland staat in de rust met 2-0 voor tegen de Verenigde Staten. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Verenigde Staten nemen Jos Hooiveld en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Oranje kwam al na twee minuten goed weg. Na een weggewerkte bal sjokte Daley Blind te langzaam terug, die daardoor de buitenspelval ophefte, waardoor Christian Pulisic een diepe pass kon ontvangen. Zijn schot met links stuitte echter op Andries Noppert. Enkele minuten later bracht Memphis Depay het Nederlands echter op voorsprong. Een geoliede aanval over veel schijven werd na een terugtrekbal van Denzel Dumfries door de spits binnengeschoten. De rechtsback gaf vlak voor rust met een soortgelijke pass de assist op Daley Blind, die met rechts de 2-0 binnenschoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Yassin Ayoub schrijft ook de openingsgoal voor een groot deel toe aan de veelal bekritiseerde Blind. "Niet veel mensen geven die pass tussen de linies op Depay. Wie is de beste voetballer van die vijf in de verdediging? Hij is niet normaal aan de bal”, zegt de Excelsior-middenvelder, die ook de pass van Dumfries bejubelt. “Iedereen verwacht die bal bij de eerste paal. Hooiveld noemt Oranje ‘stabiel’. “Goede onderscheppingen. We moeten wel oppassen dat de backs niet op één lijn staan met de drie centrale mensen. Soms staan ze nog te hoog, laten we het achterin dichthouden.”