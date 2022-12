Van der Gijp weet het zeker: ‘Gewoon Gakpo, Bergwijn én Memphis opstellen’

Vrijdag, 2 december 2022 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:16

René van der Gijp weet het zeker: Louis van Gaal moet zaterdag tegen de Verenigde Staten gewoon starten met Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Memphis Depay. In de poulefase opteerde de bondscoach van Oranje achtereenvolgens voor Bergwijn met Vincent Janssen, Bergwijn met Gakpo en Gakpo met Memphis voorin. In de optiek van de analist moet Nederland gewoon van eigen kracht uitgaan en zijn aanvallende intenties tonen in de achtste finale van het WK.

"Ik zou ze gewoon alledrie opstellen: Gakpo, Bergwijn én Memphis", geeft Van der Gijp vrijdagavond als advies in De Oranjewinter. "En op het middenveld twee spelers, twee maar: De Roon en Frenkie de Jong. En dan heb je die vijf daarachter." Tafelgenoot Job Knoester geeft vervolgens aan dat Davy Klaassen een goed WK speelt en bij enkele doelpunten betrokken was. Van der Gijp zou de Ajacied ditmaal echter niet opstellen. "Met Memphis die terugkomt en Gakpo en Bergwijn heb je wel drie man met scorend vermogen, vind ik. Ik vind Klaassen toch meer een middenvelder."

"Als Bergwijn het goed zou doen, zou ik je gelijk geven", countert Knoester, waarna Van der Gijp direct met een vraag komt. "Zou jij Klaassen opstellen?" De advocaat antwoordt gelijk: "Ik vind Bergwijn gewoon niet goed dit seizoen, bij Nederland tenminste." Van der Gijp denkt te weten waarom Bergwijn zaterdag gewoon weer start: "Het is niet zo handig om te zeggen, maar die Memphis speelt graag met hem samen. Moet je ook wel rekening mee houden, dat is wel degene waar je het echt van moet hebben."

Van der Gijp verwacht een zware klus voor Oranje tegen de Verenigde Staten. "We gaan er morgen (zaterdag, red.) wel een hele zware kluif aan krijgen, hoor. Fysiek en zeker op dat middenveld van hen, joh. Daar zijn er een paar die lopen na de wedstrijd naar het hotel. Die gaan niet met de bus en hebben er zin in." De oud-speler ziet desondanks voldoende kansen voor Oranje: "Hun slechtste gedeelte is het centrum."