Twintigvoudig landskampioen meldt zich bij Feyenoord voor Jahanbakhsh

Vrijdag, 2 december 2022 om 14:30 • Mart Oude Nijeweeme

Feyenoord heeft de mogelijkheid om Alireza Jahanbakhsh deze winter van de hand te doen. 1908.nl weet te melden dat het Griekse Panathinaikos zich bij de Rotterdamse club heeft gemeld. Het is niet bekend of het om een tijdelijk of een definitief vertrek gaat. Jahanbakhsh ligt nog tot medio 2024 vast bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben bovendien een optie om het contract met een jaar te verlengen.

Volgens bovengenoemde doorgaans goed ingevoerde bron heeft Panathinaikos zich recentelijk bij Feyenoord gemeld om te informeren naar de contractsituatie van Jahanbakhsh. Een officieel bod is er nog niet uitgebracht. Feyenoord schijnt naar verluidt open te staan om de onderhandelingen te starten indien het juiste bedrag op tafel komt. De Iraniër werd vorig jaar zomer voor één miljoen euro overgenomen van Brighton and Hove Albion, dat drie jaar eerder nog negentien miljoen voor hem neertelde bij AZ.

Het avontuur bij Feyenoord verloopt voor Jahanbakhsh tot dusver met vallen en opstaan. De buitenspeler kwam in zijn eerste seizoen tot 27 Eredivisie-optredens, waarvan achttien keer als basisspeler. Vier keer wist hij het net te vinden. Dit seizoen staat de teller op tien wedstrijden in de Eredivisie. Slechts drie keer verscheen hij aan de aftrap. Daarin wist hij nog niet te scoren. In totaal speelde hij in anderhalf jaar in Rotterdamse dienst 57 officiële wedstrijden, waarin hij tien keer trefzeker was en zeven keer als aangever fungeerde.

Op dit moment geniet Jahanbakhsh van een vakantie. De aanvaller nam met Iran deel aan het WK in Qatar, maar werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Het groepsduel met Wales werd met 2-0 gewonnen, maar door nederlagen tegen de Verenigde Staten (1-0) en Engeland (6-2) eindigde de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz als derde in Groep B. Jahanbakhsh deed tegen Engeland een helft mee en tegen Wales een kwartier. Tegen de Verenigde Staten behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. Na zijn vakantie sluit hij in principe weer aan bij Feyenoord.