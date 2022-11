PUMA Fearless Elftal staat bol van creativiteit met Neymar, Kudus en Memphis

Het WK 2022 is in volle gang. Voetbalzone stelt in samenwerking met PUMA een Fearless Elftal samen van de sterren die momenteel schitteren in Qatar. Memphis Depay en Neymar zijn de blikvangers van het team, terwijl ook Ajacied Mohammed Kudus een verdiende plek heeft verworven. Het PUMA Fearless Elftal speelt zeer aanvallend in een 3-4-3-formatie vol met creatievelingen.

Doelman: Jordan Pickford

Schoen: PUMA ULTRA

Jordan Pickford moest knokken voor zijn plek, maar is ook op het WK 2022 de eerste doelman van Engeland. Hij is al jaren de onbetwiste nummer één van Everton en houdt bij The Three Lions onder meer Arsenal-keeper Aaron Ramsdale op de bank. Pickford staat bekend als een zeer betrouwbare sluitpost, die zelden op een fout te betrappen is. De doelman zoekt de voetballende oplossing, maar schuwt ook de lange bal naar voren niet, waardoor de PUMA ULTRA een perfecte match is met de Brit.



Centrumverdediger: Kyle Walker

Schoen: PUMA ULTRA

Kyle Walker is een zeer gewaardeerd lid van de Engelse nationale ploeg. Dat is niet voor niets, want Walker speelt al jaren op topniveau. Bijna niemand op het wereldkampioenschap is sneller dan Walker en de Engelsman draagt dan ook de PUMA ULTRA. Net als Ederson is hij actief bij Manchester City én op het WK. Engeland heeft met name in de wedstrijd tegen Iran (6-2) laten zien mee te kunnen doen om de wereldtitel, maar tegen de Verenigde Staten (0-0) ging het minder. Via de ruime zege op Wales (0-3) plaatste Engeland zich alsnog overtuigend voor de laatste zestien.

Hoewel Harry Maguire bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag niet altijd verzekerd is van een basisplaats, is hij bij de Engelse nationale ploeg een van de belangrijkste pionnen in het team. Bondscoach Gareth Southgate steunt in zijn verdediging op Maguire, die weet uit te blinken op grote landentoernooien. Southgate verwacht niet alleen van Maguire dat hij zijn tegenstanders afstopt, maar rekent ook op de aanvallende bijdrage van Maguire, die dan ook de Puma ULTRA draagt. In 2021 werd hij bijna Europees kampioen, gaat het in 2022 wel lukken om een internationale trofee te winnen?



Centrumverdediger: Raphaël Varane

Schoen: PUMA ULTRA

Iemand die juist Engels succes in de weg wil staan, is Raphaël Varane. De ploeggenoot van Maguire bij Manchester United gaat met Frankrijk op zoek naar de tweede wereldtitel in vier jaar tijd. Het was nog even de vraag of Varane het WK in Qatar zou halen, maar gelukkig is hij op tijd hersteld van zijn hamstringblessure. Varane staat bekend als een van de snellere centrumverdedigers, die niet bang is voor ruimte in zijn rug. De PUMA ULTRA zit de verdediger dan ook als gegoten om de voet. Frankrijk heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde en is een grote kanshebber zijn op de wereldtitel.

Mohammed Kudus

Een van de uitblinkers op het WK tot nu toe is Mohammed Kudus. De ster van Ghana liet zich al zien met een prachtige assist tegen Portugal, al werd die wedstrijd nog met 3-2 verloren. Kudus hielp zijn land vervolgens met twee doelpunten tegen Zuid-Korea (2-3 winst) aan de broodnodige driepunter. De middenvelder van Ajax schittert met de PUMA ULTRA, de schoen die hem in staat stelt zijn kracht aan talloze creatieve impulsen te koppelen.

Centrale middenvelder: Axel Witsel

Schoen: PUMA ULTRA

De Belgische middenvelder is al jarenlang een steunpilaar bij de Rode Duivels en is ook tijdens het WK in Qatar basisklant. Witsel moet met België aan de bak in het laatste groepsduel met Kroatië om zich te kwalificeren voor de knock-outfase. De middenvelder geldt niet alleen als slot op de deur, maar moet België ook in de opbouw inspireren. De PUMA ULTRA helpt hem daarbij. Ook bij zijn club Atlético Madrid is de inmiddels 33-jarige een steunpilaar in het elftal van Diego Simeone.

Centrale middenvelder: Granit Xhaka

Schoen: PUMA FUTURE

De kompaan van Witsel luistert naar de naam Granit Xhaka, een van de meest dynamische middenvelders in het topvoetbal, die zowel verdedigend als aanvallend zijn mannetje staat. Xhaka draagt dan ook de PUMA FUTURE. De middenvelder is met zijn ploeg Arsenal koploper van de Premier League en hoopt geschiedenis te schrijven met the Gunners. Voorlopig zal zijn focus liggen op de Zwitserse nationale ploeg, waarmee hij aanwezig is op het WK en nog altijd goede kans maakt op de volgende ronde.

Neymar

Linkshalf: Neymar

Schoen: PUMA FUTURE

Neymar is als creatieve middenvelder vanaf de linkerkant de spil van het Fearless Elftal: Neymar. De Braziliaan heeft een ongeëvenaarde techniek en beschikt over een ongelooflijke variëteit aan skills, die hij moeiteloos uitvoert met de PUMA FUTURE. Met Paris Saint-Germain lijkt hij een grote kanshebber op de Champions League te zijn, maar ook voor de wereldtitel lijkt Neymar met zijn Brazilië een favorietenrol te hebben. Neymar werkt momenteel aan zijn herstel van een dikke enkel, opgelopen in het openingsduel met Servië (2-0 winst).

Rechtsbuiten: Kingsley Coman

Schoen: PUMA ULTRA

Op de rechtsbuitenplek in dit team van PUMA staat Kingsley Coman geposteerd. De aanvaller is een gewaardeerde kracht bij Bayern München en heeft er een gewoonte van gemaakt om landskampioen te worden. Hoogtepunt tot nu toe was zijn winnende treffer in de Champions League-finale tegen zijn oude club Paris Saint-Germain. Coman jaagt met zijn individuele actie en snelheid schrik aan bij menig verdediger en koos dan ook voor PUMA ULTRA. Ligt er ook een wereldbeker in het verschiet?

Kingsley Coman

Louis van Gaal zei het al: "Als wij wereldkampioen willen worden, moet Memphis spelen." Alles wat de spits op het veld doet, staat in het teken van creativiteit en aanvallend voetbal. Memphis kon dan ook niet om de PUMA ULTRA heen. Hij wist tot nu toe maar liefst 42 keer doel te treffen voor Oranje en is op weg om recordtopscorer te worden. Voor het Nederlands elftal geldt: hoe sneller hoe beter. Kan Memphis, net hersteld van een slepende blessure, zijn ploeg op sleeptouw nemen?

Linksbuiten: Antoine Griezmann

Schoen: PUMA ULTRA

Aan de linkerzijde van het veld staat Antoine Griezmann. De Fransman hoeft niet aan de zijlijn geplakt te blijven, maar heeft een vrije rol, waarin hij dankzij de PUMA ULTRA al zijn creativiteit tot uiting kan brengen. Griezmann behoort al jaren tot de top en is een van de sterspelers bij Atlético Madrid. Bij de nationale ploeg was hij een van de belangrijkste spelers van het Frankrijk dat in 2018 wereldkampioen werd. Dat kunstje hoopt hij tijdens het WK in Qatar te herhalen.

Memphis Depay

Reservespelers:

Het PUMA Fearless Elftal beschikt daarnaast over veel kwaliteit op de reservebank. Mocht Pickford iets overkomen, zal de Braziliaan Ederson (PUMA ULTRA) de keeper moeiteloos vervangen. In de defensie kan de multifunctionele Franse Jules Koundé (PUMA FUTURE) als centrumverdediger of als back worden ingebracht. Arthur Theate (PUMA FUTURE) is een minder bekende naam, maar de Belg liet bij Stade Rennes al zien een betrouwbare mandekker te zijn. Mocht het team iets willen forceren, dan kan de Duitser Jonas Hoffman (PUMA FUTURE) op vrijwel elke plek voorin uit de voeten. Nog meer creativiteit kan worden ingebracht in de persoon van Luis Suárez (PUMA FUTURE), die met Uruguay bezig is aan zijn laatste WK.

