Kijkcijfers Oranje storten volledig in en bereiken nieuw dieptepunt

Woensdag, 30 november 2022 om 08:58 • Laatste update: 09:06

De overwinning van het Nederlands elftal op Qatar werd dinsdagmiddag door opvallend weinig mensen live bekeken. Slechts 3,8 miljoen mensen stemden af op NPO 1 voor het duel tussen Nederland en gastland Qatar (2-0), heeft Stichting KijkOnderzoek berekend. De WK-wedstrijd was daarmee wel het best bekeken programma van de dag, maar nooit eerder deze eeuw keken zo weinig mensen live naar een wedstrijd van Oranje op een EK of WK.

Het WK-voetbal neemt de plekken één tot en met drie in in het dagoverzicht van Stichting KijkOnderzoek. Naast de wedstrijd van Oranje (3,8 miljoen kijkers) stemden 2,4 miljoen mensen af voor de nabeschouwing. Het duel tussen Iran en de Verenigde Staten, dat belangrijk was met het oog op de achtste finale van Nederland, werd door 1,8 miljoen mensen bekeken. De 3,8 miljoen kijkers bij Nederland - Qatar is een gemiddelde. Op het hoogtepunt trok het duel 5,8 miljoen kijkers.

Waar de eerste twee groepsduels van het Nederlands elftal rond de 4,3 miljoen kijkers trokken, zaten dinsdag dus nog geen vier miljoen mensen voor de buis. Zeer waarschijnlijk is het ongelukkige tijdstip daar debet aan. De groepsduels met Senegal en Ecuador vingen om 17.00 uur aan, terwijl de wedstrijd tegen gastland Qatar om 16.00 uur werd afgetrapt. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal opnieuw om 16.00 uur. Dan is de Verenigde Staten de tegenstander in de achtste finale.