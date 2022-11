Jos Hooiveld geeft één onvoldoende aan Oranje: ‘Hij kan zichzelf niet zijn’

Dinsdag, 29 november 2022 om 18:01 • Kevin van Buuren • Laatste update: 19:49

Nederland behaalde dinsdag een zorgeloze overwinning op Qatar: 2-0. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Qatar nemen Jos Hooiveld en Urby Emanuelson plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties van het Nederlands elftal.

Na vier minuten in de tweede helft verdubbelde Nederland de voorsprong al. Een voorzet van Davy Klaassen viel via het hoofd van een verdediger op het bovenbeen van Memphis Depay. De aanvaller schoot vervolgens op doelman Meshaal Barsham, waarna Frenkie de Jong van dichtbij kon binnenwerken. Halverwege de tweede helft dacht invaller Steven Berghuis te scoren. Na raadplegen van de VAR keurde scheidsrechter Bakary Gassama het doelpunt echter af, omdat Cody Gakpo hands maakte in de opbouw.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De analisten zagen een stabiele verdediging. Die linie kreeg dan ook uitsluitend voldoendes, op Denzel Dumfries na. Hooiveld geeft hem een 4,5. Emanuelson ziet dat de rechtsback niet in zijn gebruikelijke rol kan komen. “Hij heeft ook geen steun aan de rechterkant. Van Gaal moet iets verzinnen waardoor hij weer zichzelf kan zijn.”

De rapportcijfers van Jos Hooiveld na Nederland - Qatar.

Op het middenveld viel Marten de Roon in balbezit uit de toon, maar Hooiveld verdedigt de balveroveraar en geeft hem een 6. Emanuelson komt op een 6,5. “Hij heeft een paar keer de bal verloren, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om een boom te beklimmen, dan denkt hij altijd dat hij een idioot is. Tegen de grote landen ga je hem nodig hebben. Dan komt hij in de duels", zegt Hooiveld.

De rapportcijfers van Urby Emanuelson na Nederland - Qatar.

In de aanval was Gakpo het lichtpunt. De aanvaller maakte de openingstreffer en was daarmee de eerste speler sinds Wesley Sneijder die met links, rechts en het hoofd scoorde op een WK. Klaassen kreeg een nipte voldoende, ondanks zijn assist. “Ik zou voor Berghuis kiezen”, zegt Emanuelson. “Die brengt meer creativiteit, en omdat hij veel als rechtsbuiten heeft gespeeld kan hij Dumfries steunen. Hij is ook veel meer betrokken als je de bal hebt. Als invaller is Klaassen dan wel weer nuttig. Je weet wat je aan hem hebt”, besluit de oud-speler van onder meer Ajax en AC Milan.