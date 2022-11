Bestuur Roma en Mourinho lijken het nog niet eens over afhandeling Karsdorp

Dinsdag, 29 november 2022 om 11:53 • Wessel Antes

Het bestuur van AS Roma hoopt de verslechterde relatie tussen José Mourinho en Rick Karsdorp te herstellen, zo melden diverse Italiaanse media. De 27-jarige rechtsback was dit weekend terug in de Italiaanse hoofdstad voor een medische beoordeling van zijn psychische klachten, maar is inmiddels weer terug in Nederland, waar hij de afgelopen weken ook al verbleef. Zijn teamgenoten zijn inmiddels al enige tijd in Japan voor een trainingskamp.

Volgens onder andere La Gazzetta dello Sport zijn er meerdere clubs met interesse in Karsdorp, waaronder Juventus, AC Milan, Bologna, Olympique Marseille, Olympique Lyon en zelfs Feyenoord. Bij de meeste clubs zou het gaan om een huurperiode. Roma zou echter totaal niet bereid zijn om de pijlsnelle rechtspoot te verhuren, en staat alleen open voor een definitieve verkoop. Karsdorp, die volgens Transfermarkt.com negen miljoen euro waard is, ligt nog tot medio 2025 vast in Rome.

Mocht Karsdorp blijven heeft technisch directeur Tiago Pinto er alle vertrouwen in dat hij de band tussen Mourinho en de Nederlander kan verbeteren. De club gaat de situatie opnieuw bekijken wanneer Mourinho en zijn elftal terugkeren uit Japan. Eerder gaf de Portugese oefenmeester nog aan dat Karsdorp in januari niet hoeft terug te keren bij Roma. Na afloop van het duel met Sassuolo, een kleine twee weken geleden, haalde Mourinho keihard uit naar Karsdorp, zonder daarbij direct zijn naam te noemen.

“De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen”, aldus Mourinho. “Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.” Karsdorp speelt al sinds 2017 voor Roma, dat hem destijds voor zo’n zestien miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien kwam de vleugelverdediger 122 keer in actie voor de club, waarin de drievoudig international goed was voor één doelpunt en dertien assists.