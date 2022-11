Davy Pröpper traint mee bij Vitesse en overweegt terugkeer in betaald voetbal

Dinsdag, 29 november 2022 om 09:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:59

Davy Pröpper traint vanaf dinsdag weer mee bij Vitesse. De 31-jarige middenvelder, die bijna een jaar geleden zijn contract inleverde bij PSV, overweegt een terugkeer in het betaalde voetbal.

Vitesse schrijft dat Pröpper zich voor onbepaalde tijd aansluit in Arnhem, om te kijken 'of het voetbalvuurtje in hem weer aangewakkerd kan worden.'

De zeventienvoudig Oranje-international zorgde begin januari voor veel verbazing door het einde van zijn spelersloopbaan aan te kondigen. Hij gaf als uitleg dat hij 'het plezier in het voetbal langzaam verloor'. "Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden heeft mij toen ook geen goed gedaan", voegde Pröpper daaraan toe.

Hij leverde zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract bij PSV in, dat daarop doorschakelde en Joey Veerman haalde als vervanger. Het begon echter toch weer te jeuken bij Pröpper, die dinsdag terugkeert bij de club waar hij werd opgeleid. "Als zeer gewaardeerde oud-speler van onze club krijgt Davy uiteraard een warm welkom", laat technisch directeur Benjamin Schmedes optekenen. "Wij bieden hem graag de gelegenheid om de smaak van het voetbal weer te proeven. Wij geven Davy alle tijd, ruimte en rust om te bekijken of een terugkeer in het voetbal een optie voor hem kan zijn. Uiteraard is zijn eigen gevoel daarbij het allerbelangrijkst."

Pröpper debuteerde begin 2010 in het profvoetbal namens de Arnhemmers. Ruim drie jaar later beleefde hij pas zijn échte doorbraak. Na twee uitmuntende seizoenen telde PSV 4,5 miljoen euro neer voor de middenvelder, en in het shirt van de Eindhovenaren groeide hij uit tot Oranje-international. In augustus 2017 volgde een avontuur in Engeland bij Brighton & Hove Albion, dat dertien miljoen euro overmaakte naar Brabant. Bij the Potters was Pröpper drie seizoenen lang sterkhouder, tot hij plots op het tweede plan belandde. Een kortstondige terugkeer bij PSV volgde, alvorens hij zijn schoenen aan de wilgen hing.