Chaos compleet bij Juventus: voltallig bestuur neemt ontslag in Turijn

Maandag, 28 november 2022 om 22:55 • Wessel Antes

Het volledige bestuur van Juventus heeft maandag ontslag genomen, zo melden diverse Italiaanse media. Onder meer voorzitter Andrea Agnelli en vice-voorzitter Pavel Nedved zouden zijn afgetreden bij de Italiaanse grootmacht. Ook CEO Maurizio Arrivabene en zeven anderen zijn opgestapt uit het bestuur. Daarmee is de chaos nu echt compleet in Turijn. Trainer Massimiliano Allegri blijft zover bekend wel zitten.

Een onderzoek naar valsheid in geschriften en fraude, genaamd Prisma, zou de aanleiding zijn van de onverbiddelijke beslissing, zo schrijven hoog aangeschreven bronnen als Sky Italia en La Gazetta dello Sport. La Vecchia Signora zou volgens de rechtbank in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben gesjoemeld met de boekhouding. Juventus is al tijden een verdachte hoofdrolspeler in het onderzoek.

Draft Separate Financial Statements And Consolidated Financial Statements As Of 30 June 2022 | Renewal Of The Board Of Directors.https://t.co/GNFRXdcVkv pic.twitter.com/jpmuVVlZvo — JuventusFC (@juventusfcen) November 28, 2022

De CONSOB, de Italiaanse instantie die belast is met het toezicht op financiële activiteiten, heeft onlangs om opheldering gevraagd aan de club. Om die reden werd de aandeelhoudersvergadering verplaatst van afgelopen woensdag naar 27 december. Maandag had de raad van bestuur een spoedvergadering in Continassa, waar het kenbaar maakte op te stappen. In het statement op de clubwebsite geeft Juventus onder meer aan dat Maurizio Scanavino de nieuwe algemeen directeur is.

Op sportief vlak zit Juve dit seizoen in de maag met hoofdtrainer Allegri. De 55-jarige oefenmeester zou volgens diverse media een torenhoge ontslagpremie in zijn contract hebben staan. Juventus staat momenteel derde in de Serie A, met maar liefst tien punten achterstand op koploper Napoli. In de Champions League wist de club zich niet te plaatsen voor de knock-outfase, waardoor de tussenronde in de Europa League een feit is. In februari wacht een tweeluik met het Franse Nantes.