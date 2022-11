Ajax zet zich schrap: ‘Twee aartsrivalen bieden tegen elkaar op voor Kudus’

Maandag, 28 november 2022 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

Mohammed Kudus heeft nu niet alleen Everton maar ook stadsgenoot Liverpool nadrukkelijk achter zich aan, zo weet Mike Verweij van De Telegraaf. Ajax zal er een hele kluif aan krijgen om Kudus tijdens de winterse transferperiode te kunnen behouden, zoals dat – tot frustratie van de middenvelder zelf – in augustus ook gebeurde.

Everton meldde zich in de slotfase van de window concreet voor Kudus, maar kreeg nul op het rekest. Ajax weigerde met Everton in gesprek te gaan, omdat na Antony niemand meer verkocht mocht worden. "Toen ging het om bedragen van dertig tot veertig miljoen euro", zegt Verweij in de podcast Kick-off. "Nu zag ik al een tweet voorbijkomen dat hij honderd miljoen euro waard zou zijn."

De internationale status van Kudus is binnen een half jaar compleet veranderd. De aanvallende middenvelder leek op een dood spoor te zitten bij Ajax, waar hij al tijden geen serie van basisplaatsen had neergezet. Onder Alfred Schreuder leefde de Ghanees helemaal op en produceerde hij 10 doelpunten en 2 assists in 21 officiële optredens. Kudus verscheen in topvorm op het WK in Qatar, waar hij maandag beslissend was met twee goals tegen Zuid-Korea (2-3 winst). Tegen Portugal (3-2 verlies) maakte Kudus al indruk met een knappe assist.

Er wacht Ajax een hectische transferwinter. "Kudus was natuurlijk boos dat Ajax niet wilde praten met Everton", memoreert Verweij. "Nu is ook Liverpool in de markt gekomen. Twee clubs uit één land die tegen elkaar opbieden is al aardig, maar als twee aartsrivalen tegen elkaar gaan opbieden, dan kan het zomaar zo zijn dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de hand gaan ophouden en opnieuw een enorme zak geld binnenhalen." Ajax haalde Kudus, die tot medio 2025 vastligt, onder het bewind van Marc Overmars voor negen miljoen euro weg bij FC Nordsjaelland.