Vernederend fragment van Heung-min Son gaat de hele wereld over

Maandag, 28 november 2022 om 18:19 • Wessel Antes

Hoewel Zuid-Korea maandagmiddag met 2-3 verloor van Ghana, gaat een fragment van sterspeler Heung-min Son de hele wereld over. De aanvaller van Tottenham Hotspur kon tijdens de wedstrijd maar weinig indruk maken met zijn spel, maar was na de wedstrijd alsnog onderwerp van gesprek. Terwijl Son zijn tranen niet kon bedwingen vond een staflid van Ghana het nodig om een selfie te maken.

Op internet wordt vol verbijstering gereageerd op het moment. George Boateng, die in zijn spelerscarrière vier interlands speelde voor het Nederlands elftal, komt er wel goed vanaf. De assistent-trainer lijkt zijn mede-staflid erop te wijzen dat de timing van de selfie niet netjes is. Vervolgens loopt Son weg om de nederlaag in zijn eentje te verwerken. De 106-voudig international had hoogstwaarschijnlijk een stuk meer verwacht van de deelname van de Aziatische Tijgers.

?? A member of the Ghana coaching staff couldn't resist asking Son for a selfie - whilst the South Korea star was in tears ????



(Via @BBCSport) pic.twitter.com/VlnBXRrZIS — Daily Record Sport (@Record_Sport) November 28, 2022

Het lijkt namelijk een lastige opgave te worden voor Zuid-Korea om nog door te gaan in Groep H: na twee groepsduels staan de Aziaten op slechts één punt. Ghana en Portugal staan op drie punten, terwijl Uruguay ook pas één punt verzamelde. De Uruguayanen komen maandagavond echter nog in actie tegen Portugal, waarna alle teams een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld. Vervolgens zal Zuid-Korea moeten winnen van Portugal om überhaupt nog kans te maken op de volgende ronde.

Son speelt tijdens het WK in Qatar noodgedwongen met een masker. De dertigjarige linksbuiten liep in het Champions League-duel met Olympique Marseille (1-2 winst) een breuk op in het gebied rondom zijn oog. Een operatie was daardoor noodzakelijk, om de breuk rondom zijn oog te stabiliseren. In eerste instantie leek het erop dat Son een streep moest zetten door het prestigieuze eindtoernooi, maar uiteindelijk bleek spelen met een masker ook een optie te zijn. De vleugelflitser was nog niet direct betrokken bij een doelpunt tijdens dit WK.