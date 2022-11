Canadese bondscoach zet kwaad bloed en verschijnt naakt op voorpagina

Een uitspraak van John Herdman heeft voor een ware mediaoorlog tussen Canada en Kroatië gezorgd. De Canadese bondscoach zei na afloop van de nederlaag tegen België (1-0) dat les Rouges Kroatië 'dan maar moesten pakken', wat hem niet in dank werd afgenomen in de Balkanstaat. Herdman werd naakt afgebeeld op de voorpagina van een Kroatische krant, begeleid door een beschimpende tekst. De Canadese media hadden al snel een antwoord klaar.

Canada kwam woensdag in zijn eerste WK-duel sinds 1986 prima voor de dag, merkte ook Herdman. "Ik liet de spelers wat cijfers zien van de wedstrijd en zei dat ze op dit niveau horen. En dat we nu Kroatië maar gaan pakken. Zo simpel is het, dat is onze nieuwe missie", zei de 47-jarige oefenmeester na afloop. Daarbij gebruikte hij 'het F-woord', zonder het in zijn geheel uit te spreken.

Heel Kroatië was witheet en 24sata – de grootste krant van het land – kwam vrijdag met een noemenswaardige reactie. Herdman werd naakt op de voorpagina afgebeeld, waarbij zijn testikels zichtbaar ontbraken. "Je hebt de praatjes, maar heb je ook de ballen?", luidde de begeleidende tekst. Ook Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic liet zich vernietigend uit over Herdman. "De Canadezen moeten respect voor ons hebben, deze uitspraak is geen teken van respect. We zijn de verliezend WK-finalist, we zijn de nummer twee van de wereld. We verdienen respect voor de manier waarop we speelden en voor de manier waarop we anderen respecteren", spuwde de keuzeheer.

De Canadese media toonden zich echter niet gediend van de actie van 24sata, zo bleek zaterdag. Op de zaterdageditie van de Toronto Sun prijkt de levensgrote tekst 'Onze ballen zijn groter', met de omslag van de Kroatische krant in miniatuurversie bijgevoegd. Wie van de twee ruziemakers het bij het rechte eind heeft laten we in het ongewisse; wel staat Kroatië met één punt vooralsnog boven Canada in Groep F. Ze zullen het zondag om 17.00 uur sportief uitvechten.

