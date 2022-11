Valentijn Driessen pleit voor WK-debutant bij Oranje: ‘Hij trainde heerlijk’

Zaterdag, 26 november 2022 om 18:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:23

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn goed te spreken over Xavi Simons. De negentienjarige middenvelder maakte zaterdagochtend op de training van Oranje indruk op de journalisten van De Telegraaf. Driessen pleit zelfs voor een basisplaats van Simons tegen Qatar.

“Xavi Simons maakte echt een uitstekende indruk. Hij trainde heerlijk”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Ook Verweij genoot op de training van het Nederlands elftal van de jongeling. “Hij schoot ballen in de bovenhoek, had flitsende acties. Hij gaf Pasveer op een gegeven moment het nakijken met een kapbeweging, waarbij Pasveer ongeveer bij de cornervlag stond.”

Toch zag Verweij ook een moment wat voor Louis van Gaal een reden kan zijn om Simons tegen Qatar niet voor de leeuwen te gooien. “Er werd naar hem geroepen: ‘Haal eruit die bal!, haal eruit die bal eruit!’. Dat deed hij niet”, zegt Verweij. “Simons hield de bal te lang aan zijn voet, bal kwijt en er volgde een tegendoelpunt. Hij kreeg toen ook een fikse uitbrander van Luuk de Jong. Dit zou een reden kunnen zijn om hem niet op te stellen.”

“Ik vind alleen dat je vooral moet kijken naar wat hij wel goed deed”, vervolgt Verweij. “Hij was echt flitsend samen met Jeremie Frimpong, die vond ik ook goed. Kenneth Taylor zat aan het einde van de training helemaal stuk, hij was ook wel een lichtpuntje.” Simons bleef tegen Senegal (2-0 winst) en Ecuador (1-1) negentig minuten op de bank. Mocht Van Gaal ervoor kiezen om de middenvelder maandag tijdens het laatste groepsduel van Oranje met Qatar speeltijd te geven, dan maakt hij naast zijn WK-debuut tevens zijn interlanddebuut. Ook Frimpong kwam nog nooit eerder uit voor het grote Oranje.