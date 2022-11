Malacia ziet ploeggenoot geblesseerd afhaken na tackle op training

Zaterdag, 26 november 2022 om 13:10 • Laatste update: 13:15

Noa Lang is zaterdag geblesseerd afgehaakt op de training van het Nederlands elftal. De vleugelspits van Club Brugge bleef na een tackle van Tyrell Malacia met pijn op het gras liggen en greep naar zijn enkel.

Lang strompelde na de charge van Malacia, met wie hij al vanaf zijn jeugd een goede band heeft, van het trainingsveld af en werd kort behandeld door teamarts Edwin Goedhart. Lang wilde de oefensessie daarna weer hervatten. Louis van Gaal vond dat echter geen goed idee en hield de aanvaller aan de kant.

Die tackle van Malacia op Noa Lang kwam behoorlijk aan. Einde training voor hem vandaag #Oranje #WorldCup2022 pic.twitter.com/LL4tQQjg70 — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) November 26, 2022

Lang wacht net als Malacia nog op zijn eerste speelminuten op het WK in Qatar. In de aanval kiest Van Gaal voorlopig voor Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Cody Gakpo en Memphis Depay, waardoor er weinig vooruitzichten zijn voor Lang. Op de linksbackpositie is Daley Blind al lange tijd de nummer één onder Van Gaal.