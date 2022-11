Erik ten Hag gaat vol voor Cody Gakpo; vraagprijs van PSV loopt verder op

Zaterdag, 26 november 2022 om 12:35 • Jeroen van Poppel

Manchester United komt in januari zeker terug voor Cody Gakpo, zo meldt ESPN. Erik ten Hag heeft bij de clubleiding aangegeven dat de sterspeler van PSV de opvolger moet worden van Cristiano Ronaldo, wiens contract werd ontbonden. Waar Gakpo afgelopen zomer voor veertig miljoen euro was op te halen, zal de linksbuiten na een immens sterk halfjaar minimaal tien miljoen euro meer kosten.

Ten Hag had in augustus ook al bovengemiddelde interesse in Gakpo, maar moest toen vanwege het transferbudget keuzes maken. De manager besloot dat volledig te steken in Antony, die voor maximaal honderd miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Nu Manchester United verlost is van het megasalaris van Ronaldo (ruim vijftien miljoen euro per jaar), is er extra budget beschikbaar voor aankopen. Ten Hag wil doelpunten binnenhalen, waarvoor Gakpo de aangewezen persoon is.

Er is PSV alles aan gelegen om zijn belangrijkste speler tot aan de zomer binnenboord te houden, om zo het seizoen succesvol af te kunnen sluiten. De Eindhovenaren zullen zich in de winter dan ook met hand en tand verzetten tegen een afscheid van Gakpo. De linkerspits is statistisch met afstand de meest waardevolle speler in de Eredivisie: liefst twaalf assists en negen goals in veertien wedstrijden. Met zijn WK-goals tegen Senegal (2-0 winst) en Ecuador (1-1) liep zijn marktwaarde alleen maar verder op.

Ten Hag wil direct versterkingen halen en heeft daarom alternatieven op het oog. De belangrijkste daarvan is Rafael Leão. De sterspeler van AC Milan maakt net als vorig seizoen grote indruk en liet deze week met een korte invalbeurt bij Portugal tegen Ghana (3-2 winst) ook zijn eerste WK-doelpunt aantekenen. In de Serie A staat de linksbuiten dit seizoen op zes goals en vier assists in veertien optredens.