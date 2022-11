Unibet: een boosted odd van 8.25 (!) voor een dubbelslag van Mbappé!

Zaterdag, 26 november 2022 om 09:00 • Rian Rosendaal

Regerend wereldkampioen Frankrijk vervolgt de groepsfase van het WK met het duel met Denemarken. Bij winst komt de achtste finale al in beeld voor de titelfavoriet. Olivier Giroud scoorde dinsdag tweemaal tegen Australië, lukt het ditmaal Kylian Mbappé om twee doelpunten te maken? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het treffen tussen de Fransen en de Denen.

Frankrijk kwam dinsdag vroeg in de wedstrijd op achterstand tegen het dappere Australië. Door de dubbelslag van Giroud en doelpunten van Mbappé en Adrien Rabiot werd alsnog een ruime overwinning bijgeschreven. Flinke tegenvaller was het vroege uitvallen van Lucas Hernández. De linksback liep een gescheurde kruisband op bij het tegendoelpunt en is nu al klaar op dit WK. De kans is groot dat Hernández dit seizoen niet meer in actie kan komen voor zijn club Bayern München.

Voor Denemarken, in juni nog met 1-2 te sterk voor Frankrijk in de Nations League, was de start van het WK niet zo succesvol. De tegenvallende ontmoeting met Tunesië eindigde in een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Tot overmaat van ramp werden de Denen geconfronteerd met het uitvallen van Thomas Delaney. De 72-voudig international heeft een knieblessure opgelopen en kan dit WK niet meer in actie komen. Christian Eriksen en Kasper Dolberg, twee bepalende spelers, konden Denemarken dinsdag ook niet aan een overwinning helpen.

Mbappé wil Frankrijk dolgraag aan de derde wereldtitel in de geschiedenis helpen. In de eerste WK-wedstrijd wist de sterspeler van Paris Saint-Germain reeds het net te vinden. Maar de Franse aanvaller wil meer en Denemarken is dus gewaarschuwd. De Deense ploeg hoopt op een stunt in het Stadium 974 in Doha, al zal dan wel veel meer worden gebracht in aanvallend opzicht. De ontmoeting met Frankrijk begint zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

