Derksen: ‘Hoe kan hij een uur álles verkeerd doen en niet gewisseld worden?’

Vrijdag, 25 november 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Het Nederlands elftal heeft met zijn slechte optreden tegen Ecuador (1-1) veel twijfels gezaaid over zijn titelkansen bij De Oranjewinter. Johan Derksen en René van der Gijp noemen achtereenvolgens namen die totaal niet voldeden bij Oranje. "Hoe kan Teun Koopmeiners een uur lang álles verkeerd doen en niet al in de rust gewisseld worden?", vraagt Derksen zich af.

Koopmeiners werd overigens pas na 79 minuten afgelost door Marten de Roon. Ook rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries viel uit de toon, voegt Van der Gijp toe. "Ik vind Dumfries het beste als hij er komt, maar nu stond hij er al. Hij staat twintig meter van de cornervlag af. Hij moet komen, met die power. Nu is de bal bij Daley Blind en dan staat hij al bij die tegenstander."

"Het probleem is ook nog dat Dumfries ruimte laat vallen voor de counter van de tegenstander", zegt Derksen, die Ecuador daar diverse malen van zag profiteren. De analist zet vraagtekens bij de coaching van Louis van Gaal en zijn assistenten. "Er zitten wat ex-internationals op dat bankje..." Van der Gijp: "Iemand heeft dat gezegd. Dat doet Dumfries toch niet uit zichzelf? Het slaat nergens op."

Van der Gijp maakt zich geen zorgen over het puntenverlies van Oranje in de groepsfase, omdat de oud-rechtsbuiten ervan uitgaat dat Nederland moeiteloos wint van Qatar. "En het waren geen lekkere jongens om tegen te voetballen. Ze hadden er echt zin in. Maar waar ik me wél zorgen over maak is het invallen van Memphis Depay. Dat ging nergens over, terwijl dat een speler is die ons dadelijk verder moet brengen. Daar schrik ik dan wel van. Ook zorgelijk is hoe Steven Bergwijn speelde. Die raakt geen knikker, die jongen. Van die twee moeten we het dadelijk hebben..."