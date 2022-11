Pijnlijke constatering: ‘Messi was niet meer de grote ster van Argentinië’

Donderdag, 24 november 2022 om 19:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:06

Argentinië is het WK in Qatar dinsdag op teleurstellende wijze begonnen. Het team van bondscoach Lionel Scaloni ging verrassend met 1-2 onderuit tegen Saudi-Arabië. Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden sprak daags na de nederlaag met Argentijn Nacho Zambello, verslaggever van GOAL, over de valse start van zijn land.

Volgens de Zambello waren de verwachtingen voorafgaand aan het toernooi hooggespannen. Eens te meer omdat het Lionel Messi's laatste kans is om er met een wereldtitel vandoor te gaan. "Iedereen verwacht dat Argentinië bij de drie grootste kanshebbers hoort om het WK te winnen. Niet alleen Argentijnen”, begint Zambello. “De eerste wedstrijd in de groep was op papier de makkelijkste, en we hadden hem moeten winnen. Dat waren de verwachtingen ook. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de verwachtingen nu zijn…”

Het duel begon nog probleemloos voor de Zuid-Amerikanen. Al binnen tien minuten kreeg Argentinië een penalty, die werd benut door Lionel Messi. “Na dat doelpunt dachten we dat het een makkelijke overwinning zou gaan worden: 2-0, 3-0 of misschien 4-0”, aldus Zambello. “Toen werden er doelpunten van Martínez en Messi afgekeurd, en was er langzaamaan sprake van kleine foutjes in de verdediging. We dachten dat we ons dat wel zouden kunnen veroorloven tegen Saudi-Arabië, maar in de tweede helft bleek dat niet zo te zijn. Ze scoorden twee keer, en het stond 1-2. We hadden nog dertig minuten om terug te komen en dachten dat dat genoeg zou zijn. Maar het ontbrak ons aan creativiteit: we gaven alleen maar lange ballen achter de verdediging van Saudi-Arabië"

Ook sterspeler Messi wist zijn ploeg niet bij de hand te nemen, zag Zambello. “Hij speelde niet goed. Dat gold eigenlijk voor alle Argentijnse spelers. Messi was niet meer de grote ster van Argentinië: hij kon het team niet in z’n eentje redden maar was er gewoon als teamspeler. Hij kwam niet tot dribbels en passes. Hij gaf één goede pass, die had nog een doelpunt kunnen opleveren. Maar het was geen goede wedstrijd van hem.”

Hoop

Door de nederlaag tegen Saudi-Arabië zal Argentinië de resterende twee groepsduels (tegen Mexico en Polen) moeten winnen om zich alsnog te plaatsen voor de achtste finales van het mondiale eindtoernooi. Ook Zambello is zich ervan bewust dat er nog hoop is. “Vlak na de wedstrijd was ik teleurgesteld, ik voelde me alsof de wereld verging. Maar als Argentinië de volgende twee wedstrijden wint, gaan ze gewoon door. Er is alleen geen ruimte meer om fouten te maken.”