‘Drenkeling’ De Bruyne tot eigen verbazing uitgeroepen tot Man of the Match

Donderdag, 24 november 2022 om 12:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

Kevin De Bruyne liet woensdagavond tijdens België - Canada (1-0) niet de vorm zien die hij zo vaak bij Manchester City laat zien, maar stond na afloop desondanks met de Man of the Match-trofee in de handen. Tot zijn eigen verbazing. De middenvelder kreeg de meeste stemmen van de stemgerechtigden en werd door de FIFA verkozen tot beste speler van de wedstrijd. Volgens de podcast De Tribune van Sporza is het het bewijs dat er alcohol wordt geschonken in Qatar.

België had het bijzonder lastig met Canada en mocht Thibaut Courtois danken dat het niet na tien minuten op achterstand kwam, daar de doelman een strafschop pakte. Ook De Bruyne was schier onzichtbaar. "Ik denk niet dat ik een goeie wedstrijd heb gespeeld en ik weet ook niet waarom ik deze trofee gekregen heb. Het zal misschien aan mijn naam liggen", liet de middenvelder na afloop weten. "We begonnen niet goed, vonden geen oplossingen en kwamen onder druk van Canada te staan. In de tweede helft wisten we door hun pressing op het middenveld te komen en kwamen we er wel uit."

Ook in de podcast De Tribune is men met stomheid geslagen. "Het is het bewijs dat er Budweiser wordt geschonken in de lodges bij de mensen die stemmen", aldus verslaggever Filip Joos. "Er is bier en alcohol in Qatar, want dit kan niet anders. Ik zie vaak wedstrijden van De Bruyne in het stadion, maar zo slecht heb ik hem nog nooit gezien. bij Manchester City speelt hij in een ploeg waarvan hij weet dat als ze 0-2 achter staan (in de kampioenswedstrijd, red.), dat ze het kunnen omdraaien. Gisteren was hij een drenkeling die aan het zwemmen was."

De Bruyne kreeg het tijdens de wedstrijd onder meer aan de stok met ploeggenoot Toby Alderweireld. De middenvelder van Manchester City drong er bij bondscoach Roberto Martínez op aan om de bal vaker over de grond te spelen, terwijl Alderweireld even daarvoor de assist had geleverd op matchwinner Michy Batshuayi. "Dat ging over voetbalzaken", grijnsde De Bruyne. "Zoals ik eerder zei: er lag meer ruimte dan misschien gezegd werd. Dat was de discussie. We zochten te veel de lange bal, terwijl er weldegelijk ruimte was. Ach, zo een discussie is geen probleem."