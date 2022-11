Unibet: een boosted odd van 18.00 (!) voor een dubbelslag van Vinícius!

Donderdag, 24 november 2022 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:15

Voor titelfavoriet Brazilië begint het WK donderdagavond met de groepswedstrijd tegen Servië. Lukt het de vijfvoudig wereldkampioen om de eindronde in Qatar te beginnen met een klinkende overwinning? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de interessante ontmoeting in het Lusail Stadium.

De Brazilianen wachten al sinds 2002 op de zesde wereldtitel, waardoor er veel druk staat op Neymar en consorten. Daarnaast wordt er in Qatar veel verwacht van Vinícius Júnior, die Real Madrid afgelopen seizoen de Champions League bezorgde. De Goddelijke Kanaries zijn bezig aan een ijzersterke reeks van vijftien op rij zonder nederlaag. De laatste verliesbeurt dateert van juli 2021, toen in de finale van de Copa América met 1-0 werd verloren van Argentinië.

Bij Servië zit de aanvoerdersband om de arm van Dusan Tadic. De routinier wil na enkele moeizame maanden bij Ajax dolgraag een succesvol WK beleven. Bij de opponent van de Braziliaanse ploeg zal verder veel afhangen van Dusan Vlahovic (Juventus) en Aleksandar Mitrovic (Fulham). In de 26-koppige selectie van Servië is tevens plaats voor Nemanja Gudelj, die ooit in Nederland speelde en tegenwoordig onder contract staat bij Sevilla.

Vinícius is een van de Braziliaanse sterren die te maken heeft met een bepaald verwachtingspatroon in Qatar. De sterspeler van Real hoopt flink te kunnen scoren op het WK, want in zijn eerste zestien interlands kwam de 22-jarige vleugelaanvaller tot slechts een doelpunt. De aftrap van de wedstrijd in groep D is donderdagavond om 20.00 uur.

