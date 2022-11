FC Groningen krijgt tweemaal nul op het rekest in zoektocht naar nieuwe trainer

Woensdag, 23 november 2022 om 11:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:06

FC Groningen heeft nog weinig succes in de zoektocht naar een nieuwe trainer. De Trots van het Noorden zag in Dick Lukkien (FC Emmen) en Joseph Oosting (RKC Waalwijk) potentiële opvolgers van de vorige week maandag ontslagen Frank Wormuth. Beide trainers hebben FC Groningen echter nul op het rekest gegeven.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft de interesse in Lukkien en Oosting kenbaar gemaakt. FC Emmen ziet alleen niets in het vertrek van zijn trainer, terwijl Oosting niet tussentijds wil vertrekken bij RKC. Zodoende moeten Fledderus en Groningen hun zoektocht naar een nieuwe trainer voortzetten. Groningen kwam vorige week maandag tot de conclusie dat er niet langer draagvlak was om Wormuth langer aan te laten blijven. De Duitse oefenmeester stond pas sinds begin dit seizoen onder contract in de studentenstad.

Op 13 november dolf Groningen in eigen huis het onderspit tegen Fortuna Sittard (2-3). Het bleek de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen voor Wormuth. In de laatste acht Eredivisie-duels werd er namelijk liefst zes keer verloren. Daardoor ziet Groningen zich momenteel op een teleurstellende vijftiende plaats op de ranglijst. Slechts driemaal werd er gewonnen; in de overige elf wedstrijden van 2022 werd er drie keer gelijkgespeeld en acht keer verloren.

Dick Schreuder is op weg om trainer van FC Groningen te worden, zo meldt Jan Joost van Gangelen in ESPN Vandaag. Volgens de presentator staat Schreuder op het punt om PEC Zwolle achter zich te laten, om zo de opvolger te kunnen worden van Wormuth bij Groningen. "Dit is een nieuwtje op eigen conto", aldus Van Gangelen. "Schreuder en Groningen zijn bezig met vergaande gesprekken. Met negentig procent zekerheid kan ik zeggen dat Schreuder de nieuwe trainer wordt van FC Groningen."