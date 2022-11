PSG krijgt resolute ‘nee’ te horen na gigantisch bod op talentvol duo

Dinsdag, 22 november 2022 om 17:42 • Wessel Antes • Laatste update: 17:51

Paris Saint-Germain heeft tachtig miljoen euro geboden op twee talentvolle spelers van Palmeiras, zo melden Braziliaanse media. De Parijzenaren azen al geruime tijd op de komst van de pas zestienjarige Endrick, maar zouden nu ook interesse hebben in de diensten van Estevão Willian. Palmeiras heeft het bod echter al resoluut van tafel geveegd volgens de berichten uit Brazilië.

De koploper van de Ligue 1 is volgens Globo en UOL Esporte bereid om een vaste transfersom van vijftig miljoen euro neer te leggen voor Endrick en Estevão. Dat bedrag zou middels bonussen nog op kunnen lopen tot tachtig miljoen euro. Palmeiras mikt op een hoger bedrag. Endrick is volgens Transfermarkt.com zo’n twintig miljoen euro waard en ligt nog vast tot medio 2025. Palmeiras zou voor enkel Endrick minstens zestig miljoen euro verlangen.

Endrick kan vanwege de regelgeving pas in 2024 naar Europa vertrekken, wanneer hij achttien jaar is. De pas vijftienjarige Estevão kan pas in april 2023 een profcontract tekenen bij Palmeiras, wanneer hij zijn zestiende verjaardag viert. Hoewel de rechtsbuiten nog geen enkel duel in de hoofdmacht heeft gespeeld, wil PSG flink voor hem betalen. Palmeiras kan daarnaast nog flink cashen met de verkoop van Danilo. De 21-jarige middenvelder staat in de belangstelling van Ajax en Arsenal en moet zo’n 24 miljoen euro opleveren.

Endrick was precies zestien jaar, twee maanden en zestien dagen oud toen hij vorige maand debuteerde bij landskampioen Palmeiras. Inmiddels staat hij al op zeven wedstrijden in de Braziliaanse Serie A, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist. Endrick staat ondanks zijn leeftijd al jaren bekend als een van de grootste talenten van Brazilië en wordt zelfs ‘de nieuwe Neymar’ genoemd. In de vier jeugdinterlands die hij speelde voor Brazilië Onder 17 was de goaltjesdief vijf keer trefzeker.