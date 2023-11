Real Madrid kijkt beschaamd toe: zomeraanwinst deelt vuistslag uit maar ontsnapt

Maandag, 27 november 2023 om 11:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:33

Een actie van Endrick is maandag het onderwerp van gesprek na Fortaleza – Palmeiras (2-2). Het zeventienjarige wonderkind, dat komende zomer overstapt naar Real Madrid, leek in de tweede helft van het duel een vuistslag uit te delen aan tegenstander Titi. De dienstdoende arbiter liet het echter onbestraft, en Endrick ontving niet eens een gele prent.

Endrick vertrekt in juli naar Bernabéu, maar speelt voor nu nog in zijn thuisland bij Palmeiras. Daar stond de aanvaller zondag zoals gewoonlijk in de basis.

In de tweede helft, bij een 1-0 stand voor Fortaleza, verloor hij zijn zelfbeheersing. Endrick was het zat dat directe tegenstander Titi zo tegen hem aan hing en leek daarop een vuistslag uit te delen.

Jogadores do Fortaleza pediram a expulsão de Endrick nesse lance com Titi, defensor da equipe da casa pic.twitter.com/FdzCP6J4SC — ge (@geglobo) November 26, 2023

Titi ging naar de grond en zijn ploeggenoten schreeuwden om sancties bij scheidsrechter André Luiz. Die liet Endrick echter ontsnappen zonder verdere aantekening in zijn boekje.

De kersvers Braziliaans international bleef dus gewoon staan en werd pas in de 83ste minuut naar de kant gehaald door trainer Abel Ferreira. Op dat moment stond de 2-2 eindstand al op het scorebord in het Estádio Governador Plácido Castelo.

Endrick, die onlangs de op drie na jongste debutant werd ooit voor de Goddelijke Kanaries, staat ondanks zijn leeftijd al op 57 wedstrijden in het eerste van Palmeiras. Daarin noteerde het linksbenige toptalent liefst 15 treffers en 2 assists.

Real wist al langer van zijn potentie en besloot maximaal 72 miljoen euro neer te tellen voor Endrick. De betaling daarvan geschiedt pas per juli 2024, wanneer Endrick achttien wordt en formeel de overstap mag maken.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betaalt Real een vast bedrag van 35 miljoen euro, wat door bonussen nog op kan lopen tot zestig miljoen euro. Daarnaast moet de Koninklijke nog twaalf miljoen aan belastingen afdragen.