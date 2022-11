De Roon laat Twitter lachen met sneer naar FIFA in bewerkte juichfoto Oranje

Maandag, 21 november 2022 om 20:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:39

Marten de Roon heeft zijn lachers direct na de wedstrijd op zijn hand gekregen. Zoals bekend dreigde de FIFA met een gele kaart als spelers op het WK de OneLove-aanvoerdersband zouden dragen, waarna werd besloten dat Virgil van Dijk niet met de band op het veld verscheen. De middenvelder van Oranje besloot nadien om een juichfoto van Oranje na de zege op Senegal te bewerken met Photoshop: alle ploeggenoten op de afbeelding hebben een OneLove-band gekregen. “One love for this victory. What a start”, schrijft De Roon als onderschrift bij de bewerkte foto.