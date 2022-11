Harry Kane kan geschiedenis schrijven en maakt zich op voor WK-unicum

Vrijdag, 18 november 2022 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme

Harry Kane kan de eerste speler ooit worden die er twee WK's op rij met de topscorerstitel vandoor gaat. De spits van Tottenham Hotspur kroonde zich vier jaar geleden tot meest productieve speler door in Rusland zes keer het net te vinden. Bij een nieuwe topscorerstitel gaat Kane de boeken in als enige speler die het kunstje op twee opeenvolgende mondiale eindtoernooien weet te flikken.

Van de spelers die dit jaar actief zijn op het WK wist Thomas Müller het vaakst het net te vinden. De Duitser was in zestien WK-optredens tien keer trefzeker. Luis Suárez vond zeven keer het net in dertien wedstrijden. De top vijf wordt gecompleteerd door Cristiano Ronaldo (zeventien wedstrijden, zeven goals), Kane (zes wedstrijden, zes goals) en Neymar (tien wedstrijden, zes goals). Lionel Messi is terug te vinden op de zesde plek. De Argentijnse sterspeler was tot dusver zes keer trefzeker op het mondiale eindtoernooi en had daar negentien wedstrijden voor nodig.

Topscorer aller tijden op het WK is nog altijd Miroslav Klose. De Duitse goalgetter wist in 24 wedstrijden zestien keer te scoren en haalt daarmee een gemiddelde van 0,67 doelpunt per wedstrijd. De Braziliaanse Ronaldo staat tweede met vijftien doelpunten, terwijl Gerd Müller met veertien treffers de derde plek bezet. Twaalf jaar geleden mocht Wesley Sneijder zich met vijf treffers medetopscorer noemen in Zuid-Afrika. Cristiano Ronaldo, topscorer aller tijden als het om EK's gaat, staat in de WK-lijst op nummer dertig.

In Nederland zal alle aandacht vooral uitgaan naar Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona jaagt op recordhouder Robin van Persie. Laatstgenoemde wist vijftig keer te scoren in het shirt van Oranje, Memphis staat net als Klaas-Jan Huntelaar op 42 treffers. Johnny Rep is Nederlands topscorer aller tijden als het om WK's gaat. De voormalig international schoot zeven keer raak in veertien wedstrijden en staat daarmee op een gemiddelde van 0,5 doelpunt per wedstrijd.