Chaos compleet bij ADO: Verheydt en Kishna dienen transferverzoek in

Dinsdag, 15 november 2022 om 22:32 • Wessel Antes • Laatste update: 22:37

Thomas Verheydt en Ricardo Kishna willen vertrekken bij ADO Den Haag, zo meldt Omroep West dinsdagavond. De twee bekendste spelers van de club kunnen zich niet meer vinden in de huidige gang van zaken in Den Haag en hebben daarom zelfs een transferverzoek ingediend. Tegenover de lokale omroep komt het duo met een kraakhelder statement.

Verheydt en Kishna zijn tot de conclusie gekomen dat het de slechte kant opgaat met de club. Een statement dat algemeen directeur Edwin Reijntjes maandag naar buiten bracht zou de genadeklap zijn geweest. Daryl Janmaat vertrok dit weekend als technisch manager uit Den Haag, omdat de voormalig rechtsback het niet eens was met de beslissingen die werden genomen. ADO bivakkeert momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Dirk Kuijt staat daardoor al weken onder druk bij de club.

“Wij kunnen ons totaal niet vinden in het beleid en het statement dat gisterenochtend door de directeur is medegedeeld. Wij herkennen ons cluppie niet meer terug. De Haagse mentaliteit is het hart op de tong dragen en zeggen hoe het is. Niet vanuit directieniveau al anderhalf jaar lang het spreiden van constante leugens”, aldus het duo tegenover Omroep West. “Wij houden te veel van deze club om dit maar door te laten gaan. Wij trekken hier onze grens. Liever staand dood dan levend op de knieën.”

Kishna en Verheydt sommen vervolgens een aantal problemen op. “Het constant verspreiden van leugens, het gebrek aan respect richting de spelersgroep en het valse spel met het tegen elkaar opzetten binnen de organisatie is ons te veel geworden. Onze club is niet meer gezond en dat zal moeten veranderen.” Ook komt het tweetal op voor Janmaat. “Het is belachelijk hoe het is gegaan met Daryl Janmaat. Wij stonden achter hem. Hij is één van ons, ook een Haagse jongen met hart voor de club. Hoe kan het nou zijn dat hij uit het niets is opgestapt?”

Woensdagavond speelt ADO in eigen huis tegen Roda JC. Kishna en Verheydt benadrukken nog steeds alles te zullen geven in dat duel. “Uiteindelijk gaat het erom dat er woensdag wordt gewonnen voor de supporters en iedereen die iets van het ADO-dna in zich heeft en daar zijn wij honderd procent op gefocust. Zoals het nu gaat, gaat het ons te veel aan het hart. De eigenaren, fans en iedereen die ADO een warm hart toedraagt verdienen de waarheid.”