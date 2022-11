Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt niet eensgezind over WK-kansen Oranje

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kijken op verschillende manieren naar de kansen die het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar heeft. Waar De Jong in gesprek met Mundo Deportivo aangeeft dat Oranje volgens hem een goede kans heeft om het WK te winnen, laat De Ligt aan De Telegraaf weten dat we niet kunnen verwachten dat Nederland meedoet om de prijzen.

“Eigenlijk moet je meer WK’s hebben gespeeld om dat toernooi eens te winnen”, denkt De Ligt. “Met zo veel jonge en onervaren spelers als wij hebben, kun je niet verwachten dat je meedoet om de prijzen. Ik weet dat de bondscoach kansen ziet om het WK te winnen, en daar gaan we natuurlijk ook voor. Ik vind dat we de kwartfinale als minimale doelstelling moeten hebben.”

De Jong is echter een stuk optimistischer over de kansen die Nederland in de komende maand op het mondiale eindtoernooi heeft. “Ik denk dat we een goede kans hebben om het WK te winnen”, aldus de middenvelder van Barcelona. “We hebben individuele kwaliteit en zullen er alles aan doen om de titel te winnen. Als team staan we heel sterk.”

Waar beide spelers het wel over eens zijn, is dat Nederland niet tot de grote favorieten behoort. De Ligt: “Frankrijk, Argentinië en Brazilië zijn voor mij de favorieten. Met een aantal andere landen komen wij daar qua kwaliteit net achter. En dat is ook helemaal geen schande. Maar we gaan naar het WK om te winnen en zullen in het toernooi moeten groeien.” Ook De Jong denkt dat Nederland niet per se favoriet is, al heeft hij geen twijfels over de kwaliteiten van Oranje: “Ik denk dat er veel landen zijn met heel veel kwaliteit, maar ik betwijfel of er veel landen beter zijn dan wij.”