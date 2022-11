Van Nistelrooij baalt stevig: ‘Je ziet dat de WK-gangers het moeilijk hadden’

PSV had een uitgelezen kans om als koploper de winterstop in te gaan, maar verslikte zich zaterdagavond pijnlijk in AZ. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ging in eigen huis met 0-1 onderuit door een fraaie treffer van Vangelis Pavlidis. Bij de Eindhovenaren gaan drie spelers met Oranje naar het WK en dat was volgens de PSV-coach te zien. Cody Gakpo, Xavi Simons en Luuk de Jong stappen dinsdag in het vliegtuig met het Nederlands elftal.

Balverlies van Joey Veerman leidde de enige treffer van de wedstrijd in. Pavlidis werd een vrije doortocht gegund naar het doel van PSV en rondde af met een stiftje. "Dit was een klotenavond", begint Gakpo op de persconferentie. "Vandaag was het niet goed genoeg en daar balen we van. We waren niet zuiver genoeg, waardoor we de mogelijkheden die we kregen niet konden omzetten in grote kansen. Dat was het, denk ik. We hadden het momentum goed kunnen pakken, maar dat hebben we nagelaten. Ik denk dat we hier wel een dag mee zitten."

Ook Van Nistelrooij zag dat zijn ploeg het moeilijk had. PSV probeerde in de tweede helft nog wel een treffer te forceren, maar raakte onder meer via Noni Madueke de paal. Ook Anwar El Ghazi, die later uitviel met een hamstringblessure, was gevaarlijk. "Als te veel jongens hun niveau niet halen, wordt het gewoon een hele moeilijke pot", aldus Van Nistelrooij. "We startten zeer onrustig. We konden het spel niet maken aan de bal door de onrust en verkeerde keuzes. Die onrust voelt de tegenstander ook."

Volgens Van Nistelrooij is het aanstaande WK een belangrijke factor geweest bij zijn ploeg. "De jongens die naar het WK gaan, dat speelt onbewust gewoon mee. Niet de spanning, maar ze zitten maandag (dinsdag, red.) in een vliegtuig naar Qatar. Volgende week is de eerste wedstrijd. Onbewust zie je die jongens het moeilijk hebben. Ze halen hun niveau niet, maar dat kun je ze niet altijd kwalijk nemen. Ik heb er niet over gesproken met ze, dat heeft geen zin. Je kijkt naar signalen. Op de training hebben we het niet zo gemerkt."