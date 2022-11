Atlético heeft bekertreffen met vijfdedivisionist nodig om weer te winnen

Zaterdag, 12 november 2022 om 23:58 • Guy Habets

Atlético Madrid heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Copa del Rey. De formatie van trainer Diego Simeone, die na de uitschakeling in de Champions League en de matige resultaten in LaLiga onder grote druk staat, zegevierde op bezoek bij vijfdedivisionist Almazán: 0-2. De laatste vijf officiële duels werden niet gewonnen en om nu wél zeker te zijn van de winst stuurde Simeone zijn sterkste spelers de wei in.

Zo verdedigde Jan Oblak het doel, stonden Koke en Marcos Llorente op het middenveld en moesten Antoine Griezmann en Ángel Correa voorin voor de doelpunten zorgen. Dat verliep echter zeer moeizaam, omdat Almazán de rijen gesloten hield en weinig weg probeerde te geven. Pas na ruim een half uur spelen brak Atléti de ban en dat deed het via Correa. De Argentijn was als eerste bij de bal en prikte zo de openingstreffer tegen de touwen in het stadion van Numancia, dat als strijdtoneel werd gekozen omdat de thuishaven van Almazán niet aan de voorwaarden voldeed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Meer doelpunten vielen er voor rust niet meer en ook na de pauze bleef de formatie van Simeone moeite hebben met het verzilveren van mogelijkheden. Het nietige Almazán mocht hoop houden tot minuut 63, toen de bekritiseerde João Félix de marge verdubbelde en de bekerontmoeting definitief in het voordeel van Atlético Madrid besliste. Daarna kwamen de hoofdstedelingen niet meer in gevaar, kon de wedstrijd rustig worden uitgespeeld en gaat voor de internationals de focus op het WK in Qatar.