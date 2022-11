Quick Boys-revelatie wekt interesse van FC Twente en andere Eredivisie-clubs

Zaterdag, 12 november 2022 om 14:02 • Laatste update: 14:20

Bram Franken staat op de radar van FC Twente, zo weet Voetbalzone. De 21-jarige middenvelder van Quick Boys komt uit de jeugdopleiding van AZ, maar wist het eerste elftal uiteindelijk niet te halen. Wel kwam Franken tot 42 duels in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong AZ, waarna hij afgelopen zomer naar Katwijk vertrok om in de Tweede Divisie aan de slag te gaan.

Bij Quick Boys is Franken dit seizoen de grote blikvanger. De controlerende middenvelder, die zowel op 6 als 8 uit de voeten kan, was in negen competitieduels al goed voor zes assists. Het heeft geleid tot de interesse van FC Twente, dat concurrentie ondervindt van diverse clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Franken heeft negentien jeugdinterlands achter zijn naam staan. Met Oranje Onder 17 werd de middenvelder in 2018 Europees kampioen. Op dit jeugdtoernooi speelde Franken samen met onder anderen Mohamed Ihattaren, Ryan Gravenberch, Jurriën en Quinten Timber en Brian Brobbey.